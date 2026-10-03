Novo borilno poglavje: premierni dogodek RFN

"RFN je platforma, kjer se lahko dokažejo manj izkušeni borci. S tem bo napredovala celotna slovenska MMA scena. Navijači lahko pričakujejo veliko dobrih borb in veliko novih imen," je pred današnjim dogodkom razmišljal Dean Kendić, ki bo imel v borbi večera proti Jakobu Jerebu glasno podporo občinstva: "Veliko mi pomeni, da se bo dogodek odvil v mojem domačem kraju." V dogovorjenih borbah se bosta udarila še Ajdin Mujkanović in Boris Belozerov ter Denis Šajher Kovačič in Adrian Avramović.

Kletko bodo pred omenjenimi ogreli amaterski borci, ki si bodo skozi borbe na izpadanje skušali zagotoviti mesto v finalu, ki je na sporedu ob 19. uri. Turnir se bo odvijal v več težnostnih kategorijah z največ štirimi borbami na tekmovalca v enem dnevu. Borbe trajajo dvakrat po tri minute, veliki finale pa trikrat po tri minute.