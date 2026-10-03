Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Novo borilno poglavje: premierni dogodek RFN

Litija, 03. 10. 2026 15.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
RFN: Warriors 1 v Litiji

Na VOYO lahko v živo spremljate prvi turnir nove borilne organizacije RFN. Najprej so na sporedu borbe na izpadanje, ob 19. uri nas čakajo finalne borbe, za konec pa še trije "super" dvoboji. Organizacija je namenjena predvsem razvijanju mladih borcev, ki doslej niso dobili veliko priložnosti za dokazovanje.

RFN Warriors Litija
RFN Warriors Litija
FOTO: VOYO

"RFN je platforma, kjer se lahko dokažejo manj izkušeni borci. S tem bo napredovala celotna slovenska MMA scena. Navijači lahko pričakujejo veliko dobrih borb in veliko novih imen," je pred današnjim dogodkom razmišljal Dean Kendić, ki bo imel v borbi večera proti Jakobu Jerebu glasno podporo občinstva: "Veliko mi pomeni, da se bo dogodek odvil v mojem domačem kraju." V dogovorjenih borbah se bosta udarila še Ajdin Mujkanović in Boris Belozerov ter Denis Šajher Kovačič in Adrian Avramović.

Kletko bodo pred omenjenimi ogreli amaterski borci, ki si bodo skozi borbe na izpadanje skušali zagotoviti mesto v finalu, ki je na sporedu ob 19. uri. Turnir se bo odvijal v več težnostnih kategorijah z največ štirimi borbami na tekmovalca v enem dnevu. Borbe trajajo dvakrat po tri minute, veliki finale pa trikrat po tri minute.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mma rfn

V Litiji bo zaživela platforma za nadobudne MMA borce

24ur.com V Litiji bo zaživela platforma za nadobudne MMA borce
24ur.com Puljska Arena postaja prizorišče moderne gladiatorske borbe
24ur.com 'Vikingi' z izjemnimi dvoboji prevzeli Škofjo Loko
24ur.com Soboto, polno mešanih borilnih veščin, odpira Combate Global 14
Moskisvet.com Mladi borci bodo kletko zamenjali za plesišče
24ur.com Frlic pred borbo kariere: Sem v najboljši formi življenja
24ur.com V Combate Global tokrat na sporedu zanimiv obračun deklet
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
vizita
Portal
To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
cekin
Portal
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
moskisvet
Portal
Zakaj je ta šport obnorel Slovenijo?
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
dominvrt
Portal
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
okusno
Portal
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
voyo
Portal
Nasmeh
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984