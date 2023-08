Novodobni gladiatorji se vračajo v Puljsko areno

Eden najizkušenejših slovenskih borcev, ki je sicer ves čas aktiven in je pred kratkim tudi nastopil na Japonskem in se že lep čas ni pomeril po pravilih mešanih borilnih veščin, bo sploh prvič stopil v FNC-jevo kletko. Ljubljančan bo otvoril glavni del dogodka in se pomeril s Srbom Aleksandrom Jankovićem. Slednji se je pod okriljem FNC-ja neuspešno zoperstavil že Franciscu Albani Barriu in Ivici Truščku. Po porazu proti hrvaški legendi pa je 29-letni borec zbral tri zaporedne zmage, prav vse pa je dosegel po hitrem postopku z nokavtom v prvi rundi. "Verjamemo, da se Janković v ta boj podaja posebej motiviran, da okrepi zmagoviti niz za še eno zmago in v svoj borilni življenjepis doda zmago proti regionalni legendi, kot je Kosednar," so zapisali pri FNC-ju in o 40-letnem slovenskem borcu dodali: "To bo njegov debi v FNC-jevi kletki in glede na to, da se o njegovem nastopu dogovarjajo že nekaj časa, smo trdno prepričani, da se bo občinstvu predstavil na najboljši možni način. Želva je eden izmed veteranov regionalne MMA scene, a želja po borbi še vedno tli v njem in komaj čaka, da prvič stopi v FNC-jevo kletko."