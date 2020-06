Spencerjeva pred dvobojem z Nunesovo: Pokončala jo bom in šokirala svet

"Še veliko raje imam, da me ljudje že vnaprej odpišejo. In verjemite, da se s tem niti najmanj ne obremenjujem. Ravno nasprotno, to me še bolj motivira, da k borbi pristopim še bolj odločno. To je pravzaprav prvič v moji karieri, da sem v vlogi velike avtsajderke, a sama sem pripravljena šokirati svet. V vrhunskem športu se presenečenja pogostokrat dogajajo in zakaj ne bi bila jaz ena od bork, ki bi ga priredila. Imam vse možnosti za to."



Glede na razmerja moči med borkama še največjo prednost strokovnjaki Kanadčanki pripisujejo v borbi na parterju. "Moja fizična moč in slog, ki je malce nevsakdanji, ji bosta predstavljala veliko težav. V to sem povsem prepričana, ob tem pa verjamem, da mi za zmago ne bo potrebno borbo privesti na parter. Močna sem tudi v borbi stoje ... Pričakujem, da bova porabili vseh pet rund, v kolikor pa se bo ukazala možnost, da jo pokončam prej, jo bom z največjim zadovoljstvom izkoristila. Čas je, da prekinem Amandin zmagoviti niz in začnem svojega," je zaključila Felicia Spencer.