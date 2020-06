Amanda Nunes: Nasmešek med borbo? Vse mi je uspevalo, zato ...

Glavna borba UFC-ja 250 je bila od samega začetka igra levinje z mišjo. Brazilka Amanda Nunes, ki se jo je zaradi krvoločnosti v kletki prijel vzdevek levinja, je Kanadčanko Felicio Spencer kaznovala vseh pet rund. Če je ni udarila, jo je utrujala v bori na tleh. Kanadčanka je bila vedno bolj okrvavljena, Brazilka pa po 25 minutah vesela kot otrok. Kot najboljša vseh časov je spisala novo poglavje zgodovine UFC. Kot prva je ubranila lovoriko v dveh kategorijah. "To je bil moj cilj, da ubranim svoja šampionska pasova in to hkrati. Ubranila sem oba pasu, sem med najboljšimi na svetu." Brazilka je zrušila še en stereotip, da ženske v borilni kletki nimajo kaj iskati. Kaj šele biti večkratne prvakinje. Njeni udarci se lahko kosajo s tistimi, ki jih premorejo predstavniki močnejšega spola. Novinarji so jo po dobljeni bitki v Las Vegasu spraševali, zakaj je imela večji del dvoboja z Američanko nasmešek na ustih. "Prosim, da me razumete in mi verjamete, da nisem želela biti nespoštljiva do tekmice. Daleč od tega. izjemno se je borila in zaslužila je vseh pet rund. Jaz pa moram ob tem priznati, da sem načrtovala borbo petih rund. Želela sem vedeti, kako dobro sem pripravljena za borbo, ki traja 25 minut. In to proti trdi nasprotnice, verjetno najtežji sploh."