Nurmagomedov: McGregor se je "izpel" in pokazal, da je vreča dr***

Prav Nurmagomedov je z omenjenima rivaloma opravil na podoben način – z davljenjem v borbah za naslov prvaka v lahki kategoriji –, zato je Dagestanec še kako primeren sogovornik, da poda objektivno oceno o kakovosti obeh borcev. "Poslušam in berem McGregorjeve izjave o tem, da bi v drugi rundi zlahka opravil s Poirierem, a povem vam, da do tega nikoli ne bi prišlo," je uvodoma dejal Nurmagomedov in nadaljeval: "Poirier je že prvo rundo dobil z 10:8, tako da preprosto ne verjamem, da bi se v nadaljevanju borbe karkoli spremenilo. Še več, menim, da bi ga Dustin zanesljivo premagal. Če bi se še 100-krat borila, McGregor ne bi imel nobenih možnosti."

Nurmagomedov še kako dobro pozna Irčev "trash talk", s katerim je nemalokrat prestopil mejo dobrega okusa. Tudi pred njunim dvobojem leta 2018, ko se je McGregor na osebni ravni lotil Dagestanca in njegove družine. "Dustin je dobro rekel, da je to predvsem McGregorjev način, da prikrije svoj strah. Videli smo ga pred meseci, ko je bil ves prijazen do Poiriera, nato pa je praktično čez noč spremenil vedenje, ga začel žaliti vsevprek, za kar je prejel novo lekcijo v kletki. Preveč energije je porabil za žaljenje nasprotnika, namesto da bi se osredotočil na tisto najpomembnejše – dogajanje v oktagonu," poudarja Khabib Nurmagomedov, ki je prepričan, da bo irski borec po zlomu noge težko dosegel nekdanjo raven.

"Tu so že leta, ki nikomur ne prizanašajo. Pri 32 letih in s takšno poškodbo bo zelo težko spet tisti stari Conor McGregor. On se je "izpel" že pred časom in pokazal, da je vreča dr***," je brez dlake na jeziku zaključil Nurmagomedov.