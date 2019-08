Nurmagomedov: McGregor sodi v zapor

"Bojim se razmišljati, kaj bi se zgodilo, če bi jaz udaril tistega moškega. Predstavljajte si, kako bi se nad mano zgražali mediji, koliko bi bilo povedanega o meni. Kar je storil, je obsojanja vredno. Tudi če bi ga tisti moški desetkrat udaril, ni potrebe, da bi ga udaril nazaj. Razumeti mora, da gre za starejšega moškega. Spoštovati moraš starejše. Menim, da bi moral McGregor v zapor. Kako lahko po takšnem incidentu sploh še dobim vizo za potovanje v ZDA? To je neverjetno," je dejal Nurmagomedov, ki se je obregnil tudi ob nevšečnosti pridobivanje viz za nastop v ZDA, ki so jih imeli njegov oče in osebni trenerji.

Čeprav je storil veliko dobrega za prepoznavnost športa, je Nurmagomedov mnenja, da to ne sme biti razlog, da se McGregorju tokrat pogleda skozi prste. "Naredil je veliko za naš šport, veliko za prepoznavnost lastne države. Tega ne morem zanikati. A že dalj časa je jasno, da z njim ni vse v redu. Kot bi izgubil pamet. V baru je izgubil razsodnost in zato bi ga morala njegova vlada kaznovati," vztraja Habib, ki ga 7. septembra v Abu Dabiju čaka obračun z Dustinom Poirierjem.