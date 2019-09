Nurmagomedov o svoji prihodnosti: Ni daleč dan, ko bom MMA-ju pomahal v slovo

Na nedavni novinarski konferenci pred skorajšnjim spektakularnim obračunom za naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji v okviru prireditve UFC 242 (7. 9. z neposrednim prenosom na VOYO) je aktualni prvak Khabib Nurmagomedov spregovoril o mnogih temah, med drugimi se je dotaknil tudi svoje prihodnosti v oktagonu, kjer naj bi ga, v kolikor mu poškodbe ne bodo prekrižale načrtov, spremljali še vsaj nadaljnjih štiri do pet let.



"To je dobro vprašanje. Ne bom se še upokojil, drži pa dejstvo, da nisem več rosno mlad borec. Kar nekaj let sem že svetovni prvak, v vmesnem času sem tudi ubranil naslov prvaka, v soboto pa bom že v drugo v vlogi branilca naslova, kar je izjemen dosežek. Jasno je, da je pred mano še kar nekaj borb, toda ne mislim tekmovati do svojega 40. leta. To ni v mojih načrtih, bomo videli," o svoji prihodnosti pravi Nurmagomedov, ki se po skoraj letu dni – nazadnje je lani oktobra v epskem obračunu v Las Vegasu povsem zasenčil razvpitega Conorja McGregorja – vrača v oktagon.