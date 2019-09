Nurmagomedov po drugi obrambi naslova: Z Dustinom sva pokazala, kaj je pravi MMA

Khabib Nurmagomedov je brez dvoma v tem trenutku ne glede na kategorijo najboljši MMA borec na svetu. Zdi se, da mu v tem trenutku nihče ne more priti do živega. Čeprav je njegov zadnji nasprotnik Dustin Poirier pred dvobojem v Abu Dabiju zatrjeval, da se je na borbo v okviru spektakla UFC 242 pripravil tako kot še nikoli doslej, pa je samo dogajanje v oktagonu pokazalo nekaj povsem drugega. Drži, da je 30-letni Američan kar dvakrat poskusil s tako imenovanim prijemom "giljotine", a je imel tudi takrat 31-letni neustrašni Dagestanec pripravljen odgovor. V uvodnih dveh rundah je Poirier kolikor toliko še držal korak s fizično izjemno pripravljenim Nurmagomedovom, a je nato slednji sredi tretje runde z davljenjem prisili nasprotnika v predajo. Tako pred kot tudi po dvoboju sta si tekmeca vnovič izkazala globoko spoštovanje, Khabib pa je v prvi izjavi po drugi (zaporedni) obrambi naslova svetovnega prvaka šel še korak dlje in pojasnil, kako naj bi pravi MMA šport moral delovati.

Dustin pokazal, kako se stvarem streže

"Menim, da sva z Dustinom (Poirierjem, op. p.) naposled le pokazala, kaj je pravi MMA. Najpomembnejša stvar v športu nasploh je spoštovanje. Moraš spoštovati dvorano, v kateri treniraš oziroma nastopaš, trenerje in seveda tudi soborce.V MMA-ju ne potrebujemo grde govorice. Dustin Poirier in njegova ekipa so pokazali, kako spoštovati nasprotnika in njegov tabor. Če bi nas bilo več takih, bi bil naš šport še bolj priljubljen in razširjen po svetu," je poudaril aktualni svetovni prvak lahke kategorije in v nadaljevanju priznal, da ne pozna pravih razlogov, zakaj je njegovo življenje tako popolno.



"Imam vse, kar mi srce poželi. Želim se najprej zahvaliti Bogu, svojemu očetu, trenerju Javierju Mendezu in svojim bratom, brez katerih danes ne bi bil to, kar sem. Za vse, kar sem doslej dosegel, se moram zahvaliti svoji ekipi," ni skoparil Nurmagomedov s pohvalami na račun najzvestejših članov svojega tabora.