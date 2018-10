Habib se je opravičil, doma ga čaka kazen: Oče me bo premlatil

"Veste, to ni moja najboljša stran. Sem človek in ne morem razumeti, kako lahko ljudje govorijo o tem, da sem skočil iz kletke. Kaj pa to, da je McGregor govoril o moji veri, moji deželi, mojem očetu … Prišel je v Brooklyn in razbil avtobus. Skoraj je ubil nekaj ljudi. Kaj pa to? Kaj pa to sr*nje? Zakaj ljudje govorijo tem, da sem preskočil kletko. Zakaj še kar govorijo? Ne razumem tega," je na novinarski konferenci dejal Habib Nurmagomedov. "Moj oče me je učil, da moraš biti vedno spoštljiv. Moja celotna ekipa iz Kalifornije, kjer treniram zadnjih sedem let, ve, kdo sem. Vsi moji prijatelji, tako kot vsi, ki me poznajo, vedo, kdo sem. Veste, moj oče me bo premlatil, ko pridem domov. Vem, da me bo premlatil. Nevada, oprosti. Vegas oprosti," je še povedal Dagestanec pred kamerami in mediji.

Celotno borbo Nurmagomedov - McGregor si lahko ogledate TUKAJ.

Putin mu je čestital

"In zelo sem ponosen, ker vsi mediji govorijo o moji sliki s Putinom. Ravnokar me je poklical in dejal, da je zelo ponosen name. Čestital mi je. Povedal sem vam, da bom vse spremenil 6. oktobra. In to sem naredil. Bogu hvala in hvala vam," je Nurmagomedov še dejal za konec, preden je dvignil pas in si nadel "papakho", pokrivalo dagestanskih pastirskih bojevnikov.

Zloglasni Conor McGregorni prišel na tiskovno konferenco, se je pa uradno prvič po porazu oglasil na družbenih omrežjih kjer je zapisal: "Dober udarec. Veselim se povratnega obračuna." Nihče iz tabora Nurmagomedova sicer ni bil pridržan s strani policije, saj iz tabora McGregorja niso vložili obtožnice.