Nurmagomedov spoštuje Poirierja in mu sporoča: Samo eden je pravi prvak

V kratkem pogovoru z novinarko ESPN-a Megan Olivi je Khabib Nurmagomedovnekaj besed namenil tudi začasnemu UFC svetovnemu prvaku lahke kategorije Dustinu Poirierju, s katerim bi se lahko srečala v oktagonu po preteku Dagestančevega suspenza.



Nurmagomedov ne skriva navdušenja nad napredkom svojega (morebitnega) naslednjega nasprotnika, a mu obenem sporoča, da je lahko le eden od njiju pravi svetovni prvak. "Poirier napreduje z velikimi koraki. Iskreno, pričakoval sem, da bo v zadnjem dvoboju slavil Max Holloway, toda Dustin (Poirier, op. p.) je ubral pravo strategijo in s pogumno borbo zasluženo zmagal. Menim, da si je zaslužil priložnost boriti se proti meni. On je začasni svetovni prvak, jaz pa tisti pravi, zato delamo vse, kar je v naših močeh, da do najinega dvoboja naposled tudi pride," je med drugim dejal izjemni Dagestanec, ki ga v dozdajšnjih 27 profesionalnih borbah nihče še ni uspel spraviti v kozji rog.