Obeta se nova poslastica: Nurmagomedov že izdal ime naslednjega nasprotnika

Mnogi ljubitelji mešanih borilnih veščin so bili sicer presenečeni nad načinom razkritja imena naslednjega Dagestančevega nasprotnika, ki ga je Khabib Nurmagomedov izdal kar v videu na Instagramovem profilu.



Ni skrivnost, da med Nurmagomedovom in Justinom Gaethjejem vlada veliko vzajemno spoštovanje, toda 15. septembra, ko naj bi šlo zares (borba še ni uradno potrjena, op. p.), bo prijateljstvo med omenjenima borcema vsaj za nekaj časa potisnjeno v ozadje. Ni odveč opozoriti, da imata aktualni svetovni in začasni UFC prvak lahke kategorije istega zastopnika Alija Abdelaziza, ki bo v zaključku pogajanj storil vse, da do dvoboja med njegovima varovancema v začetku jeseni dejansko pride.