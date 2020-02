Obeta se krvava revanša: 'Veselim se že, da obdelam njegov obraz'

Britanski boksarski as Tyson Fury je v zadnji borbi porazil Otta Wallina , a obenem utrpel nekaj hudih obraznih poškodb. Njegov obraz je bil tako po koncu borbe dobro krvav in zdelan, ob kar se je obregnil tudi Deontay Wilder .

Ko te nekdo nokavtira in te spravi v nezavest, tega ne pozabiš zlahka. Nikoli ne pozabiš, kaj ti je storil in kako. Ponovno srečanje v ringu s to osebo mora biti izjemno stresna izkušnja. Zagotovo ponoči ne moreš spati

Američan je namreč obljubil, da bo odprl šive, ki so nastali po borbi z Wallinom: "Mislim, da bi morali ustaviti borbo, glede na to, da so rane zelo velike in globoke. A razumem, da to ni bilo mogoče, saj bi sicer na nitki obvisela borba z mano. Načel bom rane, ki jih je napravil že Wallin. Veselim se že, da obdelam njegov obraz."

"Enkrat, ko mi jih uspe odpreti, bo kri zalila njegov obraz. Morda se bo nekaj krvi znašlo tudi na meni. Nič nimam proti temu. Bomo videli ali bodo prekinili borbo, saj veljam za zelo nevarnega," je zagrozil Wilder in nadaljeval: "Če načnem rano nad očesom in bo kri zalila njegov obraz ... Potem so zdravniki tisti, ki bodo odločili, kako naprej. Z mano se ne gre šaliti."