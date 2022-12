Obračun KSW-jevih legend: Khalidov proti Pudzianowskemu

Najmočnejša evropska organizacija mešanih borilnih veščin koledarsko leto zaključuje v velikem slogu. KSW si namreč od dogodka z zaporedno številko 77 obeta veliko, saj bo poleg borb za naslov prvaka v poltežki in bantamski kategoriji v Gliwicah potekal tudi obračun dveh legend poljskega MMA-ja: Pomerila se bosta Mamed Khalidov in Mariusz Pudzianowski. Borilni spektakel si lahko v soboto od 19.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

KSW oziroma Konfrontacja Sztuk Walki prireja borbe v mešanih borilnih veščinah že vse od leta 2004 in se lahko med drugim pohvali tudi z dogodkom, ki je postavil rekord za največje število gledalcev na MMA dogodku v Evropi. Maja 2017 se je namreč na KSW 39: Colosseum zbralo kar 57.776 gledalcev, kar je več od najbolj obiskanega UFC-jevega dogodka vseh časov (na UFC 243 je bilo prisotnih 57.127 gledalcev). In kdo bo največje ime tokratnega dogodka? Čečen, ki se bori pod poljsko zastavo in so ga Poljaki vzeli povsem za svojega, Mamed Khalidov, ki je od leta 2007, ko se je začel boriti za poljsko organizacijo, postal največja zvezda. Sedaj že 42-letni borec pa se bo v borbi legend, ki jo mnogi označujejo za največjo borbo evropskega MMA-ja vseh časov, pomeril z nekdanjim najmočnejšim moškim na svetu in prav tako stalnico poljskih mešanih borilnih veščin in organizacije KSW, Mariuszom Pudzianowskim.

V igri sicer ni šampionskega pasu, vendar gre za čast, slavo in predvsem spektakel, saj sta oba borca v karieri dosegla že ogromno in ne bi presenetilo, če bo to za katerega izmed njiju ali celo oba tudi zadnja borba v karieri. Kot že omenjeno, je bil popularni Pudzian kar petkrat okronan za najmočnejšega moža na svetu (izvirno World's Strongest Man), nato pa naredil uspešen prehod v mešane borilne veščine, kjer se že od leta 2009 meri in premaguje nekatere nekatere najboljše borce in je navsezadnje tudi navdih drugim športnikom, ki želijo narediti prehod v MMA, kot je to pred kratkim uspešno storil najmočnejši mož v Sloveniji Matjaž Belšak. Khalidov na drugi strani je bil svoj čas prvak tako KSW-jeve poltežke kategorije kot tudi srednje kategorije in je postal sinonim za to poljsko organizacijo. Čeprav je dala mnogo velikih imen, kot so Jan Blachowicz, Roberto Soldić, Mateusz Gamrot, Karolina Kowalkiewicz in druge, je zagotovo prvo ime KSW-ja Mamed Khalidov.

Pudzian bo imel kar lepo prednost v teži, saj je bil na uradnem tehtanju (117,5 kilograma) kar 24,2 kilograma težji od Khalidova (93,3 kilograma). 42-letnik je pred skoraj natanko letom dni po težkem nokavtu proti vročemu Soldiću izgubil naslov prvaka srednje kategorije in se že spogledoval s športno upokojitvijo, zato mu je po njegovih besedah borba legend dala novo motivacijo, ki ga morda vrne na zmagovalno pot in še zadnji lov na naslov prvaka, ki ga KSW-jeva srednja (in velterska) kategorija po odhodu Soldića nima. 45-letni Pudzian na drugi strani o športni upokojitvi še ne razmišlja, navsezadnje se na lestvici izzivalcev prvaka težke kategorije nahaja na tretjem mestu in ga je dolgoletni prvak Phil De Fries po zadnji zmagi tudi izbral za naslednjega nasprotnika. A preden se bo Pudzian pomeril za naslov prvaka, bo moral najprej opraviti s precej (kar se same telesne teže tiče) lažjim Khalidovim, ki pa bo vse drugo kot lahek zalogaj.

icon-link KSW 77: Khalidov vs Pudzianowski FOTO: VOYO

Ljubitelji mešanih borilnih veščin boste to soboto prišli na svoj račun, saj bo na KSW 77 moč videti vse, kar šport mešanih borilnih veščin ponuja. Poleg obračuna legend bosta v Gliwicah potekali tudi borbi za naslov prvaka v bantamski in lahki kategoriji. Najprej bosta zaplesala prvak poltežke kategorije Ibragim Čužigajev in prvi izzivalec Ivan Erslan, ki bi se prvotno morala pomeriti že pred dobrima dvema mesecem, a je borba takrat odpadla, saj je imel Rus zaradi evropskih sankcij težave z vstopom v schengensko območje. Čužigajev je omenjeno oviro očitno odpravil in se sodeč po zapisih poljskih medijev tokrat boril pod turško zastavo. Borec iz Čečenije bo tako šele drugič stopil v KSW-jevo kletko, a je navdušil že prvič, ko se je januarja letos pomeril z dolgoletnim prvakom Tomaszem Narkunom in mu po petih krvavih rundah odvzel šampionski pas. Narkun je v skoraj sedemletni vladavini naslov prvaka obranil petkrat, nazadnje prav proti visokoraslemu Hrvatu Erslanu in mu tako zadal sploh prvi in zaenkrat edini poraz v profesionalni karieri. 31-letnik iz Obrovca se je po porazu pobral v slogu in si s tremi zaporednimi zaključki v prvi rundi še drugič v karieri prislužil borbo za naslov KSW-jevega prvaka.

Po borbi poltežkašev in še pred velikim spektaklom večera pa se bosta za naslov prvaka bantamske kategorije pomerila Sebastian Przybisz in Jakub Wiklacz, ki se zelo dobro poznata. Poljaka sta se v kletki namreč prvič srečala že leta 2017, takrat še pod okriljem organizacije ACB, ko je po soglasni sodniški odločitvi slavil Wiklacz in Przybiszu zadal prvi poraz v profesionalni karieri. Njuni karieri sta nato šli vsaka svojo pot, dokler se nista skoraj natanko tri leta kasneje znova križali v t. i. eliminator borbi za naslov prvaka bantamske kategorije. Maščevanje je uspelo Przybiszu, ki je s tehničnim nokavtom v tretji rundi maščeval poraz in se nato uspešno pomeril še s takratnim prvakom Antunom Račićem ter ob maščevanju za še drugi poraz v karieri postal KSW-jev prvak. Przybisz, ki je slovenskim ljubiteljem MMA-ja poznan predvsem po tesni zmagi nad slovenskim borcem Lemmyjem Krušičem, je naslov prvaka dvakrat že obranil, obakrat s podreditvijo, kar pa bo proti rojaku težka naloga, ki je prav tako specialist za podreditve, saj je kar devet izmed 13 zmag dosegel s podreditvijo.

A tudi obračun legend in dve borbi za naslov prvaka nista vse, kar bo KSW 77 ponudil. Še pred tem bo na sporedu kar osem borb, v katerih obetavnih mladih borcev kot tudi izkušenih mačkov ne bo manjkalo. Dogodek bosta otvorili edini dekleti tokrat Wiktoria Czyzewska in Aleksandra Karaseva, ki bosta v KSW-ju debitirali in poraza še ne poznata, nato bosta kletko zasedla mlada in prav tako še neporažena Shamad Erzanukaev in Carl McNally, ki sta v poljski organizaciji debitirala z zmago. Videli bomo tudi ponovni obračun Yanna Liasseja in Adriana Gralaka, ki sta se pomerila že oktobra, a se je njuna borba zaradi nenamernega prsta v oko hitro končala brez zmagovalca. Za njima bosta na vrsti mlada Poljaka Michal Domin, ki se bo že četrtič v karieri podal v KSW-jevo kletko, in Patryk Likus, ki je na debiju v poljski organizaciji navdušil z nokavtom s komolcem iz obrata v zadnji sekundi druge runde.

Ena izmed borb, ki obeta veliko, je tudi spopad med neporaženima Bogdanom Gnidkom in Madalinom Pirvulescujem. Gnidko je avgusta senzacionalno debitiral v KSW-ju, ko je po petih sekundah nokavtiral Damiana Piwowarczyka in tako postavil rekord za najhitrejši nokavt v KSW-ju. Tudi Pirvulescu je na debiju navdušil, ko je potreboval le približno minuto in pol, da je nokavtiral Adama Tomasika. In kar je pri obeh borcih še posebej impresivno, je, da imata skupno pod pasom že 13 profesionalnih borb, a se nihče od njiju še nikoli ni podal v drugo rundo.

V poljsko-nemškem boju se bosta pomerila Patryk Kaczmarczyk in Pascal Hintzen, ki se počasi vzpenjata po lestvici izzivalcev prvaka peresne kategorije. Ta bi lahko kmalu dobila novega izzivalca za naslov prvaka, ko se bosta pomerila še prvi in drugi izzivalec Daniel Rutkowski, ki se je že marca letos (neuspešno) meril za naslov prvaka, in Lom-Ali Eskiev, ki ob treh zmagah poraza v KSW-ju še ne pozna. Med peresnokategorniki pa bosta na vrsti še vselej atraktivni Andrzej Grzebyk in novinec v poljski organizaciji Oton Jasse, ki je pravi specialist za podreditve, saj je kar 15 izmed 21 kariernih zmag dosegel na ta način. Brazilec je v zadnjem tednu v borbo vskočil kot zamenjava za poškodovanega nekdanjega borca organizacije UFC Emila Webra Meeka.

icon-expand KSW 77 Fight Card FOTO: 24UR

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Mamed Khalidov – Mariusz Pudzianowski Bantamska kategorija: Sebastian Przybisz – Jakub Wiklacz Poltežka kategorija: Ibragim Chuzhigaev – Ivan Erslan Peresna kategorija: Daniel Rutkowski – Lom-Ali Eskiev Dogovorjena teža (80 kilogramov): Andrzej Grzebyk – Oton Jasse Peresna kategorija: Patryk Kaczmarczyk – Pascal Hintzen Poltežka kategorija: Bogdan Gnidko – Madalin Pirvulescu Peresna kategorija: Michal Domin – Patryk Likus Lahka kategorija: Yann Liasse – Adrian Gralak Bantamska kategorija: Shamad Erzanukaev – Carl McNally Ženska bantamska kategorija: Wiktoria Czyzewska – Aleksandra Karaseva