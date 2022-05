Obračun legend: Pomerila se bosta Pudzianowski in Materla

Atlas Arena v Lodžu bo konec tedna znova gostila nekatere najboljše evropske borce mešanih borilnih veščin, v glavni borbi večera pa bomo znova na delu videli legendarnega Poljaka Mariusza Pudzianowskega . 45-letni Pudzian se je v Lodžu v svoji karieri boril že sedemkrat, a je v tretjem največjem poljskem mestu navajen premagovati predvsem orjake svetovnega MMA-ja. Proti ogromnemu Poljaku, ki je bil kar petkrat okronan za najmočnejšega moža na svetu (izvirno World's Strongest Man), so v Lodžu med drugim klonili že Eric 'Butterbean' Esch , Bobb Sapp in nazadnje senegalski orjak Serigne 'Bombardier' Ousmane Dia , ki je padel že po pičlih osemnajstih sekundah. Pudzianowski, čigar vzevek je tudi Dominator, je z atraktivnim nokavtom dokazal, zakaj ima največ zmag z nokavtom v organizaciji KSW. Ta je bila namreč že njegova enajsta.

Tokrat pa Pudzianowskega čaka povsem drugačna naloga. Pomeril se bo namreč proti nekdanjemu KSW-jevemu prvaku srednjetežke kategorije Michalu Materli . Poljak iz Ščečina je bil lastnik šampionskega pasu med letoma 2012 in 2015, ko ga je premagal še en legendarni poljski borec (čečenskega porekla) Mamed Khalidov . Za 38-letnega Materlo bo zagotovo največji izziv pomeriti se proti precej težjemu nasprotniku, saj nekdanji prvak srednjetežke kategorije po poročanju poljskih medijev običajno tehta 90 kilogramov, medtem ko bo njegov nasprotnik najverjetneje skoraj trideset kilogramov težji (Pudzianu so na uradnem tehtanju pred borbo proti Bombardierju namerili skoraj 118 kilogramov). Najboljši recept za zmago proti Pudzianowskemu bo za Materlo verjetno njegov brazilski jiu jitsu, v katerem ima tudi črn pas. Ob tem velja poudariti, da je Materla kar 13 izmed izmed 31 profesionalnih zmag v MMA-ju dosegel s podreditvijo nasprotnika, od tega sedem s t. i. giljotino.

Čeprav na tokratnem dogodku ne bo borbe za naslov prvaka, pa atraktivnih borb ne bo manjkalo. V predzadnji borbi večera se bo v KSW-jevo kletko vrnil nekdanji UFC-jev borec Daniel Omielanczuk , ki se je ob samem začetku profesionalne kariere (leta 2009) meril že v KSW-ju. 39-letni poljski medved se bo pomeril proti nekdanjemu vratarju nogometne akademije Chelseaja Ricardu Praselu , ki je v ognjenem krstu v poljski organizaciji poskrbel za presenečenje in premagal takrat drugouvrščenega izzivalca prvaka težke kategorije, Michala Kito .

Zagotovo bo zanimiva tudi borba hrvaškega velikana Ivana Erslana in poljskega borca Rafala Kijanczuka . Erslan je svoj edini poraz v profesionalni karieri doživel proti takrat še prvaku KSW-jeve poltežke kategorije Tomaszu Narkunu , sedaj pa si z morebitno tretjo zaporedno zmago želi znova zagotoviti borbo za naslov prvaka, ki je od januarja v lasti Ibragima Čužigajeva .

KSW si veliko obeta tudi od debitanta v organizaciji in nekdanjega svetovnega prvaka v kikboksu Jasona Wilnisa, ki je pred šestimi leti postal prvak cenjene kikboksarske organizacije Glory in naslov prvaka obranil proti sedaj dominantnemu UFC-jevemu prvaku Israelu Adesanyi. V KSW-ju bo Nizozemec, ki v MMA-ju zaenkrat beleži dve zmagi brez poraza, debitiral proti prav tako nekdanjemu kikboksarju Radoslawu Paczuskiju. 29-letni Poljak bo v KSW-jevi kletki prav tako kot Wilnis debitiral in skušal izboljšati svoj karierni rezultat treh zmag brez poraza v MMA.