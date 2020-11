Obračun Povetkina in Whyta prestavljen

Aleksander Povetkin in Dillian Whyte sta se prvič pomerila 22. avgusta, po nokavtu v peti rundi pa je slavil Rus, ki je nekaj tednov pred povratnim obračunom zbolel za covidom-19. Spomnimo, Povetkin, ki je dodobra namučil Anthonyja Joshuo leta 2018 na Wembleyju, je pred dobrima dvema mesecema premagal Whyta z brutalnim nokavtom v peti rundi. Za 32-letnega Britanca, rojenega na Jamajki, je bil usoden brutalen levi aperkat v peti rundi, ki je Whyta uspaval, saj je hipoma padel in obležal v ringu. Borbe je bilo konec, Whyte pa je takrat lahko obžaloval, da je spregledal aperkat Ruskega viteza, saj je bil do tedaj boljši nasprotnik v borbi, Povetkina je dvakrat spravil na tla, a se je ta obakrat ekspresno pobral.