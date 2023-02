Obračun za najboljšega v UFC (neupravičeno) v Conorjevi senci

Številka ena proti številki dve ne glede na težnostno kategorijo. Ena izmed največjih borb v zgodovini UFC. A hkrati borba, ki nezasluženo prejema zelo malo medijske pozornosti. Alexander Volakovski in Islam Mahačev sta tako v zadnjih dneh v senci vrnitve Conorja McGregorja, pa tudi prvenstva v klofutanju. Prenos UFC 276 si boste lahko v nedeljo ob 4.00 zjutraj ogledali na VOYO.

icon-expand Alexander Volkanovski je štirikrat ubranil naslov prvaka peresne kategorije. FOTO: AP

Prvič, odkar je UFC uvedel lestvice izzivalcev in lestvico borcev ne glede na težnostno kategorijo, se bosta v neposrednem spopadu udarila borca, ki v trenutku borbe zasedata prvo in drugo mesto. Dvoboj prvopostavljenega Aleksandra Volkanovskega in drugega Islama Mahačeva bo dal odgovor, kod je tudi na splošno gledano najboljši borec v UFC. Borba, ki bi utegnila biti v številnih pogledih zgodovinska, pa pri UFC dobiva presenetljivo malo pozornosti. Predsednik Dana White je namreč v zadnjem času precej več pozornosti namenil promociji vrnitve Conorja McGregorja. Pa tudi, za mnoge nerazumljivo, projektu tekmovanja v klofutanju (Power Slap), ki je med strokovnjaki za borilne športe naletelo na številne kritike. Spopad Volkanovskega in Mahačeva bo za prave ljubitelje borilnih veščin (MMA) poslastica. V kletki v Perthu bomo namreč priča vsemu, kar krasi sodobni MMA. Ob tem bomo dobili odgovor na številna vprašanja, ki se pred tako imenovanim dvobojem za vladarja UFC porajajo. Ali lahko Volkanovski zaustavi rušenja Mahačeva? Se lahko pobere na noge, če (ko) ga bo Dagestanec spravil na tla? Kako se bo Volkanovski znašel v težji kategoriji (s 66 kg se seli na 70 kg)? Lahko Mahačev s prvakom peresne kategorije drži korak v borbi v stoje? Teh vprašanj je še ogromno in prav to je tisto, kar dela to borbo tako zanimivo. No, za vodilne može UFC vendarle ne.

icon-expand Islam Mahačev bo prvič branil šampionski pas lahke kategorije. FOTO: Twitter

Bolj kot omenjene stvari se je namreč v zadnjih dneh spraševalo, kako bo videti McGregor, ko se bo vrnil, v kateri težnostni kategoriji se bo pomeril z Michaelom Chandlerjem in ali mu morebitna zmaga prinaša takojšnjo borbo za naslov prvaka lahke kategorije. Vprašanja povsem na mestu, hkrati pa je sam 'tajming' le-teh, milo rečeno, neposrečen. Tik pred zgodovinskim spopadom je pozornost neupravičeno usmerjena drugam, pogosto precej daleč od borcev, ki bi si tik pred takšno borbo zaslužili biti v soju žarometov. Volkanovski, ki je v času svoje ragbi kariere tehtal kar 97 kilogramov in se je MMA-ja lotil le, da bi ohranil telesno pripravljenost, je sam po sebi fenomen. V UFC je prišel sorazmerno potihoma, nato pa v slovitem oktagonu nanizal 12 zaporednih zmag, niti enkrat ni izgubil in se zavihtel na sam vrh lestvice 'pound for pound' (ne glede na težnostno kategorijo). Kar trikrat je premagal Maxa Hollowaya, 'počistil' peresne kategorije in praktično mu ni ostalo drugega, kot da se loti najtežjega izziva kariere. Mahačev to zagotovo je. Naslednik velikega Habiba Nurmagomedova, ki je, po besedah njegovega trenerja Javierja Mendeza, v določenih pogledih celo boljše od svojega mentorja. Volkanovski je edinstven. Manjši praktično od vseh dozdajšnjih tekmecev, a ima kljub temu po večini daljši doseg, kar s pridom izkorišča. Izjemno agilen, hiter 'na nogah', premore različne udarjaške tehnike, po večini pa mobilnost nasprotnikov 'poseka' z brcami v noge, ter nato izkoristi svoje ročne tehnike. V lahki kategoriji bo imel opravka s težjimi tekmeci, ampak teh je v svoji karieri vajen. Čeprav ga številni odpisujejo, ima Avstralec na papirju dovolj orožij, da ogrozi šampiona kategorije do 70 kilogramov.

icon-expand Dana White se tokrat s promocijo ni izkazal. FOTO: AP

Mahačev je eden izmed najbolj blestečih produktov dagestanske šole. Šole, ki borce opremi z rokoborbo, na katero imajo le redki odgovor. Zadušujoč slog borbe, ki se ga noben tekmec veseli in se mu številni poskušajo izogniti. 31-letnik ima v karieri eno črno piko, poraz proti Adrianu Martinus, a iz tega je povlekel veliko lekcijo. Vse od takrat je nedotakljiv. Od takrat je nanizal 11 zaporednih zmag, zadnjih pet je dosegel s predčasno prekinitvijo. Najboljšo predstavo kariere je pokazal prav v zadnji borbi, ko je brezmadežno opravil s Charlesom Oliveiro. Vsestranskega prvaka je povsem nadigral, ga spravil v nokdavn in zaključil v parterju. Če bo tja zvlekel tudi Volkanovskega, se izzivalcu ne piše nič dobrega, a Mahačev je v zadnjih letih rokoborbi dodal še precej orožij. Nevaren je tudi v stoje in pred tem obračunom pogumno napoveduje, da bo Volkanovskega nokavtiral. Mahačev lahko s to borbo izgubi več kot Volkanovski, a to ga, vsaj glede na to, kar je bilo videti v intervjujih, ne skrbi. Osredotočen je le na eno stvar: postati prvo ime UFC-ja.

