Od borbe proti 'največjemu' do šokantnega škandala in aretacije

Anthony Smith je po navedbah državnega tožilstva v ponedeljek po prepiru v baru svoji ženi zagrozil, da jo bo ubil, če se ne bo vrnila domov z njim. Nato naj bi jo zgrabil in porinil v vozilo. Preiskovalci so ugotovili, da jo je med vožnjo, potem ko mu je uspela pobegniti iz avtomobila, večkrat poskušal zadeti z vozilom, vendar se je uspela umakniti in se tako izogniti telesnim poškodbam. Oblasti so izdale nalog za njegovo aretacijo, Smith pa se je pozneje sam predal.

V domači zvezni državi Nebraska so ga aretirali zaradi treh kaznivih dejanj – nasilja v družini, terorističnih groženj in protipravnega odvzema prostosti. V sredo je prvič stopil pred sodnika, ki mu je odobril izpustitev ob plačilu varščine v višini 436.270 evrov pod pogojem, da se ne približuje svoji ženi. Smith o incidentu še ni javno spregovoril.