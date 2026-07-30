Od borbe proti 'največjemu' do šokantnega škandala in aretacije

Anthony Smith je po navedbah državnega tožilstva v ponedeljek po prepiru v baru svoji ženi zagrozil, da jo bo ubil, če se ne bo vrnila domov z njim. Nato naj bi jo zgrabil in porinil v vozilo. Preiskovalci so ugotovili, da jo je med vožnjo, potem ko mu je uspela pobegniti iz avtomobila, večkrat poskušal zadeti z vozilom, vendar se je uspela umakniti in se tako izogniti telesnim poškodbam. Oblasti so izdale nalog za njegovo aretacijo, Smith pa se je pozneje sam predal.
V domači zvezni državi Nebraska so ga aretirali zaradi treh kaznivih dejanj – nasilja v družini, terorističnih groženj in protipravnega odvzema prostosti. V sredo je prvič stopil pred sodnika, ki mu je odobril izpustitev ob plačilu varščine v višini 436.270 evrov pod pogojem, da se ne približuje svoji ženi. Smith o incidentu še ni javno spregovoril.
Smith je sicer iz napačnih razlogov naslovnice športnih medijev polnil že pred leti, ko je sredi noči v njegov dom, kjer je živel z ženo in tremi otroki, vlomil zločinec in ga prebudil. Sledil je pretep, ki ga je Smith opisal kot enega izmed najtežjih v življenju. "Bil sem pripravljen umreti, nisem vedel, če ima orožje. Ampak tako, kot se je boril on, se ne bori noben normalen človek na svetu. Prenesel je vse udarce in se še naprej boril z mano," je takrat povedal Smith, ki je vlomilca nato do prihoda policije obvladoval tako, da mu je h grlu držal kuhinjski nož.
38-letnik je sicer profesionalni borec v mešanih borilnih veščinah, ki je pod okriljem največje svetovne organizacije UFC debitiral leta 2013, nato pa tam nastopal še med letoma 2016 in 2025. Njegov najodmevnejši dvoboj se je odvil leta 2019, ko je v borbi za naslov prvaka poltežke kategorije po sodniški odločitvi izgubil proti Jonu Jonesu, po mnenju mnogih najboljšemu MMA borcu vseh časov.
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