Odlična kikboksarja se bosta pomerila v mešanih borilnih veščinah

30-letni Arkadiusz Wrzosek se je še letos boril v eni največjih svetovnih organizacij kikboksa – Glory, sedaj pa bo debitiral v mešanih borilnih veščinah. In to ne proti komurkoli, temveč proti sedem let starejšemu rojaku Tomaszu Sarari, s katerim bi se že nekajkrat morala pomeriti v kikboksu, pa se to ni zgodilo. Tudi Sarara je v mešanih borilni veščinah novinec, a že ima eno izkušnjo borbe v kletki. Prav pod okriljem KSW-ja je Poljak, ki je kikboks treniral pod legendarnim Ernestom Hoostom, debitiral julija lani in čeprav je proti Hrvatu Filipu Bradariću dve rundi in pol borbo prepričljivo izgubljal, mu je uspelo obrniti potek srečanja in zmagati.