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Borilni športi

Odločilni tretji krog in boj za stopničke v MMA zvezi Slovenije

Skofja Loka, 19. 09. 2026 07.00 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
MMA zveza Slovenije

Škofja Loka bo danes gostila 18 borb tretjega kroga MMA zveze Slovenije. Tretji krog bo za vse prijavljene tekmovalce predstavljal zadnjo priložnost za zbiranje točk. Po koncu kroga se bodo zbrane točke seštele za vsakega tekmovalca posebej. Vse borbe boste lahko v živo spremljali na VOYO.

Na podlagi skupnega števila doseženih točk bodo sledile finalne borbe za prvo, drugo in tretje mesto v vseh kategorijah, ki smo jih imeli. Če bo imelo več tekmovalcev enako število točk, bo o končni razvrstitvi odločalo medsebojno tekmovanje – pomerili se bodo vsak z vsakim. Tretji krog bo tako prinesel zadnje točke, finale pa bo odločilo, kdo bo stopil na zmagovalne stopničke.

TRETJI KROG MMA ZVEZE SLOVENIJE – FIGHT CARD

YOUTH B (DO 65 KG)

Aleksej Radaković (10th Planet) vs. Aleksej Kimidjikić (10th Planet, 2011)

YOUTH B (DO 70 KG)

Žak Žumer (Red Eagle, 2012) vs. Alex Mušič (Ervin's Gym, 2010)

YOUTH A (DO 70 KG)

Karim Veinhandl (Boksarski klub Hayat, 2009) vs. Tanai Agič (MMA Koper, 2009)

Luka Lotrič (Ervin's Gym, 2009) vs. Nej Mitrovič (MMA Koper, 2009)

YOUTH A (DO 77.1 KG)

Aleks Prelog (Kinetika, 2009) vs. Erik Ponjavič (Ervin's Gym, 2009)

YOUTH A (DO 84 KG)

Antonio Krizmanič (MMA Velenje, 2009) vs. Marsel Antolič (DBS Fužinar, 2010)

JUNIORS (DO 65.8 KG)

Matevž Pečolar (DBS Fužinar, 2007) vs. Tevž Planinšec (MMA Velenje, 2007)

Liam Nicholas Kiraly (Ant-Bition, 2007) vs. Tian Strakoš (Ervin's Gym, 2006)

JUNIORS (DO 70.3 KG)

Gal Emeršič (MMA Maribor – Center Samurai, 2007) vs. Anej Koren (Kinetika, 2008)

Daniel Žižek (MMA Maribor – Center Samurai, 2008) vs. Aljaž Klinar (10th Planet, 2008)

Nejc Lavrenčič (MMA Maribor – Center Samurai) vs. Ožbej Kuzel (Chiko Gym, 2006) vs.

Nejc Lauko (MMA Velenje, 2009) vs. Almin Čorović (Double B Gym, 2008)

JUNIORS (DO 77.1 KG)

Tian Pavić (MMA Velenje, 2006) vs. Žan Košir (Chiko Gym, 2006)

Klemen Gradišnik (MMA Maribor – Center Samurai, 1998) vs. Leon Bedenik (Ant-Bition, 2007)

Matic Rottman (MMA Maribor – Center Samurai, 2010) vs. Saša Aleksandar Daković (10th Planet, 2008)

JUNIORS (DO 84 KG)

Nik Zupančič (StefBre MMA, 2006) vs. Oskar Juvan (Ant-Bition, 2007)

Aziz Imširovič (10th Planet, 2006) vs. Jakob Dobnik (MMA Velenje, 2007)

JUNIORS (DO 93 KG)

David Ristič (MMA Maribor – Center Samurai, 2007) vs. Nejc Vončina (Double B Gym, 2006)

SENIORS (DO 84 KG)

Tilen Bregant (Double B Gym, 2000) vs. Marko Košir (Chiko Gym, 2005)

Rezerva: Aljaž Božnar (Chiko Gym, 2003)

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