Odločilni tretji krog in boj za stopničke v MMA zvezi Slovenije

Na podlagi skupnega števila doseženih točk bodo sledile finalne borbe za prvo, drugo in tretje mesto v vseh kategorijah, ki smo jih imeli. Če bo imelo več tekmovalcev enako število točk, bo o končni razvrstitvi odločalo medsebojno tekmovanje – pomerili se bodo vsak z vsakim. Tretji krog bo tako prinesel zadnje točke, finale pa bo odločilo, kdo bo stopil na zmagovalne stopničke.
TRETJI KROG MMA ZVEZE SLOVENIJE – FIGHT CARD
YOUTH B (DO 65 KG)
Aleksej Radaković (10th Planet) vs. Aleksej Kimidjikić (10th Planet, 2011)
YOUTH B (DO 70 KG)
Žak Žumer (Red Eagle, 2012) vs. Alex Mušič (Ervin's Gym, 2010)
YOUTH A (DO 70 KG)
Karim Veinhandl (Boksarski klub Hayat, 2009) vs. Tanai Agič (MMA Koper, 2009)
Luka Lotrič (Ervin's Gym, 2009) vs. Nej Mitrovič (MMA Koper, 2009)
YOUTH A (DO 77.1 KG)
Aleks Prelog (Kinetika, 2009) vs. Erik Ponjavič (Ervin's Gym, 2009)
YOUTH A (DO 84 KG)
Antonio Krizmanič (MMA Velenje, 2009) vs. Marsel Antolič (DBS Fužinar, 2010)
JUNIORS (DO 65.8 KG)
Matevž Pečolar (DBS Fužinar, 2007) vs. Tevž Planinšec (MMA Velenje, 2007)
Liam Nicholas Kiraly (Ant-Bition, 2007) vs. Tian Strakoš (Ervin's Gym, 2006)
JUNIORS (DO 70.3 KG)
Gal Emeršič (MMA Maribor – Center Samurai, 2007) vs. Anej Koren (Kinetika, 2008)
Daniel Žižek (MMA Maribor – Center Samurai, 2008) vs. Aljaž Klinar (10th Planet, 2008)
Nejc Lavrenčič (MMA Maribor – Center Samurai) vs. Ožbej Kuzel (Chiko Gym, 2006) vs.
Nejc Lauko (MMA Velenje, 2009) vs. Almin Čorović (Double B Gym, 2008)
JUNIORS (DO 77.1 KG)
Tian Pavić (MMA Velenje, 2006) vs. Žan Košir (Chiko Gym, 2006)
Klemen Gradišnik (MMA Maribor – Center Samurai, 1998) vs. Leon Bedenik (Ant-Bition, 2007)
Matic Rottman (MMA Maribor – Center Samurai, 2010) vs. Saša Aleksandar Daković (10th Planet, 2008)
JUNIORS (DO 84 KG)
Nik Zupančič (StefBre MMA, 2006) vs. Oskar Juvan (Ant-Bition, 2007)
Aziz Imširovič (10th Planet, 2006) vs. Jakob Dobnik (MMA Velenje, 2007)
JUNIORS (DO 93 KG)
David Ristič (MMA Maribor – Center Samurai, 2007) vs. Nejc Vončina (Double B Gym, 2006)
SENIORS (DO 84 KG)
Tilen Bregant (Double B Gym, 2000) vs. Marko Košir (Chiko Gym, 2005)
Rezerva: Aljaž Božnar (Chiko Gym, 2003)
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