Odpisani Wilderjev trener prekinil molk: 'Še danes ne razumem ničesar'

Deontay Wilder , nekoč svetovni prvak boksarske težke kategorije po različici WBC, se še danes ne more povsem sprijazniti z zadnjim prepričljivim porazom, ki mu ga je z natančnimi udarci zadal samooklicani "kralj Romov" Tyson Fury . Najprej je izgovor za svojo slabo predstavo našel v pretežkem kostimu, v katerem se je sprehodil do ringa, nato je bila za poraz kriva domnevna poškodba, ki jo do dvoboja z britanskim borcem ni uspel sanirati, pa sodniki, Furyjeve rokavice, ki naj bi bile v nasprotju s tekmovalnimi pravili ... Še največ časa in energije pa je usmeril v javni obračun s svojim nekdanjim trenerjem, sicer odličnim boksarskim strokovnjakom Markom Brelandom , ki ga je le nekaj dni po porazu označil za glavnega krivca. "Bronasti Bombarder" (vzdevek Deontayja Wilderja , op. p.) je v številnih javnih nastopih kritiziral Brelanda , ki ga je po njegovih besedah stal ubranitve šampionskega pasu. Še več, najbolj mu je zameril prekinitev dvoboja v sedmi rundi z metom brisače v ring, omenil je med drugim tudi nekakšno zaroto skupaj s Furyjevo trenersko ekipo, nedavno pa ga je obtožil še "zarote z vodo", ki jo je Wilder popil pred začetkom borbe.

Navkljub številnim kritikam nekdanjega svetovnega prvaka pa je Breland prejel ogromno sporočil podpore od članov borilne skupnosti, v katerih mnogi izražajo razočaranje nad Wilderjevimi neopravičenimi izgovori za prepričljiv februarski poraz. Ta je dolgo časa v tišini prenašal in trpel kritike na svoj račun, pred dnevi pa se je odločil, da prekine molk ter enkrat za vselej razčisti nedorečeno s svojim nekdanjim varovancem. "Tisti, ki me malce bolje poznajo, vedo, da z nasprotno mislečimi nikoli ne polemiziram v javnosti. Razen ko gre za boksarski obračun v ringu. S tem športom se skozi različne vloge ukvarjam vse življenje, natančneje od svojega osmega leta, in moram priznati, da česa takšnega še nisem izkusil. Toliko neresnic, kot jih je gospod Wilder izrekel na moj račun, še nisem slišal v svojem življenju. In jih verjetno tudi ne bom," je uvodoma zapisal Breland in nadaljeval:



"Na številna sporočila podpore me je opozorila moja hči, ki je veliko bolj vešča dela z družbenimi omrežji. (smeh) Prebral sem vsa sporočila in si ogledal nekaj video posnetkov ter se nato odločil, da skozi daljši zapis odgovorim na vse očitke na svoj račun. Zdaj mi ni žal, saj vem, da sem mu (Deontayju Wilderju, op. p.) želel le najboljše. Dejal bom le, da sem vsako potezo v svoji dolgoletni karieri izvedel premišljeno. Tista brisača v ringu je bila zgolj posledica dejstva, da mu je Fury zadal preveč močnih udarcev v glavo, zato mi ni preostalo nič drugega, kot da dvoboj preprosto prekinem. Nisem želel, da postane invalid do konca življenja."