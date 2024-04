Odštevamo minute do začetka borilnega spektakla WFC 26/BRAVE CF 81

V glavni borbi večera se bosta pomerila Erko Jun in Mohamed Said Maalem, zmagovalec pa si bo zagotovil bitko za naslov prvaka Brave v poltežki kategoriji. 33-letnika iz Bosne in Hercegovine smo v Ljubljani spoznali že pred slabim letom, ko je v glavni borbi večera na dogodku WFC 25 v prvi rundi nokavtiral Marka Drmonjiča. Ljubljenec občinstva in zvezdnik družbenih omrežij se v slovensko prestolnico vrača z namenom, da tako kot lani poskrbi za pravi šov in navduši občinstvo. Zaveda se, da bo borba vse prej kot lahka, o svojemu nasprotniku pa je govoril le z izbranimi besedami. "Prepričan sem, da je povsem pripravljen na borbo, vidi se, da je pravi borec, in vidi se, da je tudi on, tako kot jaz, prišel sem, da zmaga. Točno takšen je, kot mora pravi borec biti," je dejal Jun, ki ima tudi v Sloveniji ogromno navijačev.