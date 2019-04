Odziv Joshue po blamaži Millerja: Vse se vrača, vse se plača

"Ne želim govoriti preveč o situaciji z Millerjem. Nisem oseba, ki bo še udaril po nekom, ki je že tako ali tako na tleh. Vendar pa je na novinarskih konferencah izjavil marsikaj, za kar bi mu z veseljem zlomil čeljust. Kljub temu... Verjamem, da moraš biti vzor drugim, zato vem, da moje obračunavanjem z njim ne bi bilo pošteno," je dejal britanski boksarski zvezdnik, ki se je ob tem obregnil ob številne žaljivke, s katerimi ga je Američan preizkušal na tiskovni konferenci: "Naj bo to opozorilo. Karma deluje v najrazličnejših oblikah. Vse se vrača, vse se plača."

Britanec, ki ni vajen besednih dvobojev pred borbami je bil nad odnosom Millerja več kot očitno razočaran. "Moraš biti spoštljiv, čeprav gre za borbo, vendar bodi spoštljiv, ceni nasprotnika in bodi vzor drugim. On s svojimi dejanji to vsekakor ni bil,"je z razočaranjem povedal Joshua in opozoril: "Prevaranti bodo odkriti, tisti, ki trdo delajo, pa se bodo povzpeli na vrh."