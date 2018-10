Oglasil se je tudi Mayweather: 'Nurmagomedova čaka nora kazen'

Mayweather jr. (desno) in McGregor med boksarskim spopadom lani avgusta v okolici Las Vegasa.

UFC 229 se je za vedno vpisal v zgodovino organizacije in mešanih borilnih veščin, potem ko je Habib Nurmagomedov v težko pričakovani borbi večera opravil s Conorjem McGregorjem, nato pa s skokom iz "kletke" zakuhal incident, po katerem se strasti še vedno niso umirile.

Lasvegaški obračun je spremljal tudi Floyd Mayweather jr., ki trenutno potuje po Bližnjem vzhodu. "Money", ki je avgusta lani v odmevnem boksarskem obračunu premagal McGregorja, je za televizijo ITPnapovedal, da bo Nurmagomedova doletela huda kazen, saj se še spominja lastne izkušnje iz leta 2006, ko ga je "poneslo" po zmagi nad Zabom Judahom.

'To je zelo neprofesionalno'

"Ne poznam tipa, ki se je boril z McGregorjem, vem le, da je bil nepremagan,"je o Nurmagomedovu dejal Mayweather jr."McGregor je trd borec, a njegov nasprotnik je skočil iz oktagona in se začel pretepati z ljudmi v množici, tako da ... To je zelo neprofesionalno,"dodaja eden najbogatejših športnikov, ki pričakuje hudo kazen za Rusa.

Dvoboj Mayweatherja z Judahom, ki ga je zaznamoval vsesplošen pretep: