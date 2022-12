Oktet slovenskih judoistov se bo meril na prestižnem Mastersu

Osem slovenskih judoistov je največ predstavnikov na takšnem tekmovanju doslej. V ženskih kategorijah bomo imeli pet naših judoistk. V najlažji kategoriji (do 48 kilogramov) bo na tatamije stopila Maruša Štangar , ki se bo v prvem krogu pomerila z dobro poznano Milico Nikolić , v kategoriji do 57 kilogramov bo tekmovala peta z lanskih olimpijskih iger v Tokiu Kaja Kajzer , ki se bo najprej pomerila z Američanko Mariah Holguin .

Kategorijo višje (do 63 kilogramov) bo nastopila Andreja Leški, ki je zaradi visoke uvrstitve na lestvici Mednarodne judo zveze, avtomatsko uvrščena v drugi krog in čaka na zmagovalko med Francozinjo Manon Deketer in predstavnico Kosova Lauro Fazliu. Tretja iz letošnjega evropskega prvenstva Anka Pogačnik bo nastopila v kategoriji do 70 kilogramov in se najprej pomerila z Nizozemko Hilde Jager, v kategoriji do 78 kilogramov pa Patricija Brolih, ki jo v prvem krogu čaka Rika Takayama.