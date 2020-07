Okuženi Burns (za zdaj) ne bo napadal velterskega šampionskega pasu

Nesrečni Brazilec je tako ostal pred vrati raja, saj si je po zadnji zmagi konec marca nad 'padlim šampionom' Tyronom Wodleyjem priboril pravico za šampionsko borbo proti branilcu naslova v velterski kategoriji Kamaruju Usmanu.



A ker, kot že rečeno, nesreča nikoli ne počiva, je ta tokrat doletela prav vzpenjajočega Gilberta Burnsa, ki bo na novo (veliko) priložnost v karieri očitno moral še malce počakati. "Zelo slaba novica. Ne počutim se najbolje, toda premagal bom tudi to bitko," je na Twitterju zapisal s Covidom-19 okuženi Burns. Predsednik UFC organizacije Dana White ni želel ničesar prepustiti naključju in je po objavi te zares neprijetne novice nemudoma zavihal rokave in s sodelavci staknil glave, da bi v najkrajšem možnem času prišli do najbolj optimalne rešitve za nastalo vrzel. Zdaj je bolj ali manj jasno, da bosta naslovni vlogi na bližajočem se dogodku UFC 251, ki bo na sporedu v noči z 11. na 12. julij z neposrednim prenosom na Voyo, pripadli starima znancema iz oktagona, Aleksandru Volkanovskemu in Maxu Hollowayju.