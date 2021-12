Oliveira in Poirier spoštljiva, šov ukradla Garbrandt in O'Malley

Med aktualnim prvakom lahke kategorije Charlesom Oliveiro in prvim izzivalcem Dustinom Poirierjem tudi na novinarski konferenci, kjer so za dodatno vzdušje poskrbeli tudi navijači, ni počilo. Brazilec in Američan še vedno spoštujeta drug drugega in predvsem njuno pot do vrha, sta pa oba prepričana, da sta najboljša lahkokategornika in da bosta kletko zapustila s šampionskim pasom.

"V veliko čast mi je biti tukaj, sedeti ob najboljši borki vseh časov (Amandi Nunes op. a.). Pot do sem (naslova prvaka op. a.) je bila dolga, ampak več, kot zaslužil sem si, da sem danes tukaj. Vem, kako pomembno je, da obraniš naslov prvaka, Dustin je trdoživ borec, ampak tudi jaz sem in videli ste, koliko lahko prenesem v oktagonu. Ne obremenjujem se s tem, kaj bo delal Dustin v borbi, ampak se osredotočam na to, kaj bom počel jaz," je dejal prvak UFC-jeve lahke kategorije, ki je prepričan, da bo nadaljeval z zmagovalno serijo.

Podobno meni tudi Poirier, ki je imel že pred dobrimi dvema letoma priložnost postati nesporni prvak UFC-jeve lahke kategorije, a je bil Habib Nurmagomedov takrat prevelika ovira zanj: "Če od takrat ne bi napredoval, potem sem izgubil dve leti. Ampak jih nisem, mislim, da sem boljši borec v vseh pogledih, predvsem pa mentalno, kar me je takrat najverjetneje stalo zmage," se je zadnjega poraza v karieri spomnil 32-letnik. "V tem obdobju sem se naučil ogromno o sebi in za vse, kar mi je šport dal, sem hvaležen, ampak biti svetovni prvak je nekaj, kar ostane za vedno in o tem razmišljam vsak večer preden zaspim. Tako, da si lahko predstavljate, koliko mi ta borba pomeni," je Poirier povedal o izjemni priložnosti in o tekmecu dodal še: "Charles je kompleten borec, težko ga je primerjati z ostalimi. Na tleh je zagotovo najnevarnejši borec ne le v kategoriji, v celotni organizaciji, ampak na vse smo se dobro pripravili na treningih."

Polna samozavesti je bila tudi prvakinja ženske bantamske in peresne kategorije Amanda Nunes. Čigar neporaženost traja že sedem let: "Samo ostra moram ostati in to je vse. Njen stil borbe sem videla že neštetokrat. Če si pogledate borbo njene najboljše prijateljice Mieshe Tate boste videli, da sta punci praktično isti borki, tako da to sem že videla in ne more me presenetiti."

Njena nasprotnica Julianna Peña se z vlogo izrazite nefavoritinje ne obremenjuje, goji pa zamero do Nunesove že pet let: "Naj govori, kar pač govori, mene ne moti, to je le del igre. Na svojo priložnost čakam že dolgo časa, od UFC 200 če smo natančni, ko je Amanda premagala Miesho in nato rekla, da se bo borila z mano, a je raje dala prednost Rondi Rousey, ki je še vedno čutila nokavt Holmove. Namesto zmagovalke si je zbrala poraženko, tako kot to dela ves čas," je Venezuelka očitala Nunesovi, na kar se je prvakinja ostro odzvala in izzivalko označila za lažnjivko. "Lahko govoriš, kar hočeš, ampak rekla si, da se boš borila z mano in se nato nisi, tako da vemo, kdo je tu lažnivec." je vztrajala Peña, ki je nasprotnici očitala, da se jo je ustrašila, ker je takrat gladko odpravila zadnjo borko, ki je Nunesovi prizadejala poraz.