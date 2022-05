Oliveira po preobratu do nove zmage, Chandler oddal kandidaturo za nokavt leta

Charles Oliveira je znova potrdil, da je trenutno najboljši borec lahke kategorije UFC-ja, čeprav je zato, ker je bil na uradnem tehtanju pretežek, že pred borbo ostal brez šampionskega pasu. Justin Gaethje je odlično začel in Brazilca dvakrat poslal na tla, a trdoživi Oliveira se ni predal. Z desnico je Američana zrušil na tla, mu “vzel hrbet” in ga z davljenjem prisilil v predajo.

V predzadnji borbi, ki ni postregla z veliko zanimivimi trenutki, je Carla Esparza ugnala Rose Namajunas in ji odvzela šampionski pas slamnate kategorije. Američanki sta se prvič srečale že pred sedmimi leti in pol (decembra 2014), ko je v finalu prve ženske sezone šova The Ultimate Fighter slavila Esparza in tako postala sploh prva prvakinja UFC-jeve slamnate kategorije