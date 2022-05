Oliveira po preobratu do nove zmage, Chandlerjev nokavt leta

Charles Oliveira je znova potrdil, da je trenutno najboljši borec lahke kategorije UFC-ja, čeprav je zato, ker je bil na uradnem tehtanju pretežek, že pred borbo ostal brez šampionskega pasu. Justin Gaethje je odlično začel in Brazilca dvakrat poslal na tla, a trdoživi Oliveira se ni predal. Z desnico je Američana zrušil na tla, mu “vzel hrbet” in ga z davljenjem prisilil v predajo. V naslednji borbi bo tako znova lovil (svoj) šampionski pas, v intervjuju po zmagi pa je izzval Conorja McGregorja. Zloglasnega Irca je na borbo pozval tudi Michael Chandler, ki je v izjemnem dvoboju ugnal Tonyja Fergusona. Ta je tekmeca v prvi rundi sicer spravil v "nokdavn", na začetku druge pa ga je Chandler z brco zadel točno v brado in poskrbel za najlepši nokavt tega leta doslej.