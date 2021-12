Oliveira ubranil pas, Peña poskrbela za zgodovinsko senzacijo

Charles Oliveira in Dustin Poirier sta z izjemno borbo dodala piko na i odličnemu borilnemu dogodku UFC 269. Brazilski šampion in ameriški izzivalec sta se od prve sekunde borila na vso moč, več uspeha v prvi rundi pa je imel Poirier. Tekmeca je z desnim krošejem zrušil na tla, a mu trdoživega Brazilca ni uspelo premagati in predčasno zaključiti borbe.

Oliveira se je v drugi rundi povsem prebudil, dominiral v borbi na tleh in si “pripravil teren” za to, kar je sledilo v tretji rundi. Poirierja je spravil do ograje, mu splezal na hrbet in ga z davljenjem prisilil k predaji. “Do Bronx” je tako prvič v karieri ubranil naslov prvaka lahke kategorije, skoraj zagotovo pa bo njegov naslednji tekmec Justin Gaethje, ki je bil tudi med občinstvom v lasvegaški T-Mobile Areni.