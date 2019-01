'Orkan' Henry (Cejudo) po 32 sekundah odpihnil Dillashawa

Organizacija UFC je leto 2019 odprla na spektakularen način. Fight Night v Brooklynu je postregel z izjemno zanimivimi borbami, v poslastici večera pa je Henry Cejudo (14 zmag, dva poraza) še enkrat utišal kritike in po 'nepremagljivemu' Demetriousu Johnsonu premagal še enega izmed najboljših borcev na svetu, ne glede na težnostno kategorijo, T.J.-ja Dillashawa (16 zmag, štirje porazi). Slednji je sicer prvak bantamske kategorije in se je, v želji, da postane četrti borec z dvema šampionskima pasovoma sočasno, za to borbo spustil v mušjo.