Ortega nazaj z lepo zmago nad 'Zombijem'

Sodniki so v korist kalifornijskemu zvezdniku Brianu Ortegivsi presodili z izidom 50:45 za njegovo 15. zmago ob le enem porazu, medtem ko je Chan Sung Jung utrpel šesti poraz v 22 dvoboju. "Korejski zombi" dvoboja ni začel najbolje, Ortega pa ga je mirno zadeval. Čeprav je Jungu uspelo z nekaj udarci v noge Ortege, ga je ta v zaključku prve runde prvič "položil" in čeprav je njegov tekmec hitro ostal, je bil ta udarec z levico daleč najodmevnejši v prvi rundi.

V drugi rundi je Ortega poskusil tudi z rušenjem, a se je Južni Korejec dobro branil. Izenačeno rundo je spet bolje končal Ortega, ki je Junga z desnim komolcem še drugič spravil na tla. Tudi v tretji rundi je bil aktivnejši Ortega, ki ni dajal nobenih znakov dolgega premora, Jung pa bi moral v zaključku pokazati nekaj res posebnega, da bi sodniki dvoboj dosodili v njegovo korist. A ni mu uspelo, Ortega mu je z desnico med rušenjem tudi odprl rano na obrazu v četrti rundi, kljub nekaj poskusov v zadnji rundi pa je Ortega suvereno ubranil zmago.

'Tu sem, da vse skupaj opomnim'

Po porazu z Maxom Hollowayemdecembra 2018 si je Ortega zdaj priigral možnost spopada z Aleksandrom Volkanovskim, ki je v mesecih oziroma že kar letih njegove odsotnosti nato odvzel šampionski pas Hollowayu.

"Niso več računali name, človek," je po dvoboju dejal zadovoljni Ortega. "Niso več računali name in razumem, da če za dve leti zapustiš 'igro', potem ne računajo več nate, a tu sem, da vse skupaj opomnim,"je dejal.