Overeem se je 'prebudil' ob pravem času za zmago nad Harrisom

Alistair Overeem je s tehničnim nokavtom oziroma prekinitvijo dvoboja v drugi rundi ustavil Walta Harrisa na tretjem dogodku organizacije UFC v zadnjih dveh tednih. Tokrat je v Jacksonvillu potekal tako imenovani Fight Night.

Nizozemski borec Alistair Overeem ni imel milosti do Walta Harrisa, ki je njun novembrski obračun prestavil zaradi ugrabitve in kasnejšega umora pastorke. Zaradi pandemije novega koronavirusa je bil spopad nato aprila prestavljen še enkrat, v Jacksonvillu pa se je vse skupaj le odvilo in Harris (13-8) je obračun težke kategorije začel bolje. Vse je kazalo na to, da bo moral sodnik v prvi rundi ustaviti dvoboj, saj je Overeem (46-18) hitro padel po siloviti izmenjavi Harrisa, nato pa se je dogajanje preusmerilo na tla.

Overeem (na fotografiji med decembrskim obračunom z Jairzinhom Rozenstruikom) je po napornem začetku prevzel nadzor v prvi rundi in v drugi hitro dokončal delo proti Harrisu.

Toda izkušeni Overeem je zdržal in se uspel spet postaviti na noge, kjer ga je Harris znova neusmiljeno mikastil. Morda ključno napako je nato Američan storil s poskusom direktnega udarca z nogo, ob čemer je Overeem lahko zavzel zgornji položaj na tleh in svojega tekmeca vidno izmučil. Ko se je začela druga runda, je Overeem očitno še vedno malce pretresenega Harrisa najprej zadel z nizkim udarcem z nogo, nato pa še z visokim v glavo. Ko je borec iz Alabame padel, nekdanji šampion Strikeforcea in Dreama pa je skočil nanj in začel nizati udarce, je sodnik Dan Miragliotta tri minute pred koncem runde dvoboj ustavil.

