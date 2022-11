Po ringu na vrsti še kletka: Lahko Pereira prekine vladavino Adesanye?

Najmočnejša organizacija za borbe po pravilih MMA, UFC, nam bo prihajajoči konec tedna znova postregla s poslastico. V slovitem Madison Square Gardnu se bosta na UFC 281 v glavni borbi večera za naslov prvaka v srednji kategoriji udarila Isarel Adesanya in Alex Pereira.

"Je*** pas! Edino, kar šteje, je, da ga premagam. Da premagam ubijalca, kot je on," je na svojem kanalu na YouTubu pred spopadom z Alexom Pereiro (šest zmag, en poraz) povedal nesporni vladar srednje kategorije (do 83,9 kg) organizacije UFC Israel Adesanya (23 zmag, en poraz). In ko vzamemo v obzir, da sta se borca med seboj udarila že dvakrat in da je obe borbi dobil prav Brazilec, besede Novozelandca nigerijskih korenin dobijo še toliko več smisla. A prva dva obračuna sta se odvijala v ringu in po pravilih kikboksa. Tokrat se bosta udarila v najbolj kompletnem borilnem športu, v mešanih borilnih veščinah (MMA), kjer ima Adesanya bistveno več izkušenj od Pereire. Psihološka bitka med dolgoletnima rivaloma se je začela že pred UFC 276 v Las Vegasu, ko na novinarski konferenci praktično nista umaknila pogleda eden z drugega, kljub temu da se takrat nista udarila med seboj. Oba sta sicer takrat svoje delo opravila z odliko. Adesanya je proti Jaredu Cannonierju petič uspešno ubranil šampionski pas, Pereira pa je s spektakularnim nokavtom že v prvi rundi odpihnil Seana Stricklanda in si zagotovil zmenek s šampionom. Do slednjega je sicer prišel po zelo hitri poti, saj je doslej v UFC opravil vsega tri borbe. Vse tri je sicer dobil, a Adesanyja je prepričan: "To je zgolj zato, ker me je dvakrat premagal v kikboksu."

icon-expand Israel Adesanya FOTO: AP

Pereira sicer vse, odkar se je odločil, da postavi na stran svojo kikboksersko kariero in se osredotoči na MMA, trenira v ameriškem Connecticutu, skupaj z rojakom in nekdanjim prvakom UFC v poltežki kategoriji Gloverjem Teixeiro. 35-letni Brazilec, ki je bil prvak prestižne kikboksarske organizacije Glory tako v srednji kot poltežki kategoriji, se je v MMA preizkusil že med letoma 2015 in 2016. A takrat se še ni povsem posvetil temu športu in je po dveh zmagah in enem porazu to disciplino za nekaj časa postavil na stranski tir. Povsem se ji je posvetil pred dobrima dvema letoma in od takrat nanizal štiri zaporedne zmage, od tega je trikrat slavil z nokavtom. Zmagoviti niz je odločen nadaljevati tudi proti Adesanyi, ki pa je po mnenju stavnic v tem obračunu favorit. Lahko Esparza zaustavi vrnitev Žangove na tron slamnate kategorije? Predzadnja borba večera v slovitem newyorškem Madison Square Gardnu bo pripadla Carli Esparzi (19 zmag, šest porazov) in Veili Žang (22 zmag in trije porazi), ki se bosta udarili za naslov prvakinje v slamnati kategoriji (do 52,2 kg). Šampionski pas bo branila 35-letna Američanka, ki je bila, zanimivo, tudi prva UFC prvakinja v tej kategoriji, a pasu nikdar ni uspela ubraniti. Takrat neustavljiva Joanna Jedrzejczyk jo je namreč povsem deklasirala in zrinila z vrha kategorije. A neumorna Esparza se ni predala, nizala je zmage in si zagotovila novo borbo za naslov prvakinje, v kateri je tako kot prvič, ko je osvojila pas, premagala Rose Namajunas. Dvoboj je bil sicer eden najbolj dolgočasnih v zgodovini UFC, kar se tiče borb za naslov prvaka, a Esparza je naredila dovolj, da ji je sodnik po borbi v znak zmage dvignil roko v zrak. Njena tekmica v noči na nedeljo bo še ena nekdanja šampionka. Žangova je naslov prvakinje osvojila avgusta leta 2019, ko je po vsega 42 sekundah ugnala Jessico Andrade in postala prva kitajska prvakinja v zgodovini UFC. Pas je nato po eni najboljših borb v zgodovini slamnate kategorije ubranila proti Jedrzejczykovi, a nato dvakrat izgubila proti Namajunasovi. V svoji zadnji borbi je še drugič v karieri ugnala Jedrzejczykovo, tokrat s spektakularnim nokavtom, in si zagotovila še eno borbo za šampionski pas.