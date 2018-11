'Pac Man' in 'Money': Ideja o povratni borbi zrasla na zelniku Američana

Ameriški boksar Floyd Mayweather vsak teden vrže kost, ki jo je mogoče glodati. Tako je pred tedni oznanil, da se bo decembra v ringu pomeril z Mannyjem Pacquiaom, a namesto tega Američana najprej čaka nevsakdanji silvestrski obračun z japonskim kickbokserjem Tenshinom Nasukawijem.

Tudi Pac Man je v nedavnem intervjuju zatrdil, da je s Floydom že govoril o nadaljevanju Borbe stoletja izpred treh let, a ob tem dodal, da odločitve še ni sprejel. "Ob srečanju s Floydom na Japonskem mi je zaupal, da želi prekiniti upokojitev in me izzvati. Vse kar znam je merjenje moči v ringu in zabavanje množice. To je moja služba. Floyd je že opravil z upokojitvijo,a bomo videli, kaj se bo izcimilo," je povedal Pacquiao v luči obračuna z Adrienom Bronerjem.