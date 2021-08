Pacquiao pred borbo za šampionski pas z Ugasom nokavtiral trening partnerja

V nedeljo po slovenskem času ob 3. uri zjutraj si bosta v lasvegaškem ringu nasproti stala dva zadnja šampiona organizacije WBA v velterski kategoriji – Manny Pacquiao in Yordenis Ugas. Prenos borbe, ki na papirju obeta pravcato poslastico, bo na VOYO.

icon-expand Manny Pacquiao in Yordenis Ugas FOTO: AP

Do naznanitve borbe med Filipincem Mannyjem Pacquiaom in Kubancem Yordenisom Ugasom je prišlo šele pred kratkim, ko je postalo jasno, da Errol Spence, ki je bil sprva predviden za borbo s filipinsko legendo, zaradi poškodbe ne bo nared. Američan je moral na operacijo očesa, ki je bila po prvih informacijah uspešna. "Najprej bi rad povedal, da molim za Errola Spencea, da bi hitro okreval, in upam, da se bo lahko še boril. Zdravje ima prioriteto pred boksom," je novinarsko konferenco v Las Vegasu začel 'PacMan', eden najboljših boksarjev zadnjega četrtstoletja. "Seveda sem se ob Spenceovi odpovedi najprej počutil slabo, toda na srečo je Ugas sprejel izziv borbe z menoj za šampionski pas," je dodal 42-letnik, ki se lahko pohvali kar z neverjetnimi 62 borbami med profesionalci. "Mislim, da bo to dobro za naju, da se srečava v ringu. Mislim, da bo to dobra borba," je privržencem boksa in gledalcem obljubil sloviti Pacquiao.

icon-expand

Pacquiao je zatrdil, da mu sprememba nasprotnika 'tik pred zdajci' ni povzročila bistvenih težav pri pripravi na borbo. Spence je namreč levičar in je zahteval posebno pripravo, borba proti desničarju pa zanj ni tako zahtevna, je poudaril. "Ta sprememba je tokrat boljša zame, saj sem se proti desničarjem boril večino svojih borb, tako da je prilagoditev hitrejša. Nič takšnega, kar bi me moralo skrbeti," je zatrdil Filipinec, ki se lahko pohvali tudi s košarkarsko in politično kariero v domovini. V pripravah na lovljenje šampionskega pasu, ki mu je bil odvzet zaradi neaktivnosti, je po besedah trenerjev treniral tako intenzivno, da je poskrbel tudi za nokavt enega od trening partnerjev. "To je del treninga, včasih se zgodi," je bil odgovor Pacquiaa na to, če je v pripravah na borbo res 'uspaval' enega od trening partnerjev.