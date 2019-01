Pacquiao v ringu 'utišal' Bronerja, ki je bil (spet) glasen le z besedami

Manny Pacquiaoje v prvi borbi na ameriških tleh po letu 2016 in prvič kot 40-letnik po soglasni odločitvi premagal Adriena Bronerja. Boksarski veteran je dokazal, da mu enajst let mlajši izzivalec v dvorani MGM Grand v Las Vegasu ni kos v nobenem pogledu. Ubranil je pas verzije WBA v velterski kategoriji in z agresivnim ter hitrim boksanjem povsem deklasiral jezičnega tekmeca, ki je zaman čakal na kakšen protinapad in proti Filipincu ni poslal praktično nobenega "resnega" udarca.

Po borbi je bilo morda še bolj zanimivo kot med samim obračunom, saj so v prvem intervjuju Pacquiaa vprašali, če se je pripravljen spopasti z nepremaganim Floydom Mayweatherjem mlajšim, ki je sedel ob ringu in se s filipinskim senatorjem pogovarjal v njegovi slačilnici že pred borbo.

'Naj se vrne v ring'

"Ne vidim ga ... Recite mu, da naj se vrne v ring in spopadla se bova. Pripravljen sem se spet boriti s Floydom Mayweatherjem, če se je pripravljen vrniti v boks," je o borcu, ki mu je zadal najtežji poraz v karieri, v mikrofon Showtima povedal Pacquiao, Mayweather pa se na pozive, da naj pokima, če je pripravljen odgovoriti na izziv, ni odzval. Broner je medtem komaj čakal, da mu pod nos pomolijo mikrofon, saj je bil očitno prepričan, da je storil dovolj za zmago. Po koncu zadnje runde je celo skočil na vrvi in slavil kot zmagovalec.

"Premagal sem ga!"je ob negodovanju občinstva in celo precej glasnemu smejanju zakričal Broner, ki so ga zaradi preklinjanja že takoj opozorili, da bo pogovora, če bo nadaljeval v tem slogu, hitro konec. "Vsi tam zunaj vedo, da sem ga premagal. Nadziral sem borbo. Ni ga bilo. Večkrat sem ga zadel,"je kar vrelo iz poraženca.

Zagrozil tudi Jimu Grayu

"Premagal sem ga. Naj vsi vedo, da se zahvaljujem vsej soseski, ki je nocoj prišla sem, rad vas imam vse. To sem storil za mojo sosesko in vsi veste, da sem tega fanta premagal. Spet poskušajo priti do denarja s Pacquiaom in Floydom, naj jim bo. To me ne skrbi, še vedno sem isti 'črnuh', na vrhu! Cincinnati, na noge! West Side!"je dodal, pogovor pa se je končal z grožnjo gospodu z mikrofonom, Jimu Grayu, ki mu je zabrusil, da je morda njegov izkupiček v zadnjih sedmih borbah 3-3-1, a da bi bil, če bi se pomerila onadva, izid 7-0.

"To ne bi pomenilo veliko. To je konec tega intervjuja in vso srečo v prihodnje," mu je žogico vrnil Gray.