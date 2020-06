Padla na doping testu, a prepovedane substance so v telo prišle med seksom

Članica ameriške boksarske olimpijske ekipe Virgina Fuchs je bila oproščena zlorabe dopinga, saj so prepovedane substance v njeno telo prišle prek spolnega odnosa. Ameriška protidopinška agencija USADA je v četrtek sporočila, da je njen vzorec urina s 13. februarja pokazal prisotnost dveh prepovedanih substanc. A 32-letna je bila oproščena zlorabe dopinga po nadaljnji preiskavi, piše ameriški Fox News.

"Po temeljiti preiskavi okoliščin primera Fuchsove je USADA ugotovila, da je njen partner uporabljal terapevtske odmerke letrozola in GW1516, nizka prisotnost omenjenih substanc v njenem vzorcu pa je posledica tega, da je bila izpostavljena tem substancam prek spolnega odnosa," je zapisala ameriška protidopinška agencija.

Po oprostitvi se je odzvala tudi ameriška boksarka. "To je bila zame velikanska lekcija in to je zdaj končano. Zdaj sem popolnoma osredotočena na Tokio," je zapisala Virginia Fuchs na Twitterju.