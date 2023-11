Pavlin: Ema Kozin spet v ringu aprila ali maja

"Že takoj po dvoboju so se pojavile prve ponudbe, ki jih v trenutku jemljem bolj kot provokacije. A odkrito bi povratni dvoboj rada Škotinja Hannah Rankin, pozanimala se je Britanka Terri Harper, pa tudi Belgijka Femke Hermans," je v pogovoru z mediji potrdil Rudolf Pavlin. "Ema ima v karieri veliko uspehov, a zadnji ima večjo težo od vseh prej, zato zanimanje ne preseneča in ponudbe kar letijo. A malo moramo počakati. Videti moram, kakšne posledice je pustil ta dvoboj, in do novega leta se bomo odločili, kje in proti komu bo Ema branila naslov. Vsekakor pa bo treba resno zavihati rokave, saj bo obramba naslova težka. Levinje čakajo, da jo raztrgajo," je slikovito o nasprotnicah govoril Pavlin.

Vse pa ne bo odvisno le od želja Eme Kozin in njene ekipe, ampak bo treba prisluhniti tudi zahtevam priznane promotorske skupine Queensberry Promotions Franka Warrena. Ta bo bdela namreč tudi nad naslednjima dvema bojema slovenske šampionke. "Sam si želim dolgoročno sodelovanje. Ema ima še ogromno rezerve, saj je stara šele 24 let in je lahko še dolgo v ringu in veliko napreduje. Stopili smo v te velike čevlje, a so velike tudi nagrade," je še dodal Pavlin ter izpostavil, da sta za uspehe izjemno zaslužna tudi trenerja Redžo Ljutić in Gregor Debeljak.

Pavlin ve, da si je Ema Kozin s sobotno zmago odprla tudi vrata k večjim finančnim nagradam. "Njeno kariero smo gradili brez pravega znanja o organizaciji in ustroju boksa. A uspelo nam je. Dokazali smo, da smo resna ekipa. Zdaj smo spet pred novim poglavjem in novimi težkimi nalogami," je še dodal Pavlin, ki v isti sapi dodaja, da se je pripravljen spopasti z vsakim izzivom.

Ema Kozin je v soboto po 10 rundah po sodniški odločitvi premagala Škotinjo Hannah Rankin in ob največjem uspehu v karieri dosegla tudi 24. poklicno zmago.