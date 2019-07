Pavlin: Kozinova živi za obračun z Lindbergovo

Seznam nastopajočih na oktobrskem borilnem spektaklu v Stožicah:- boksarski del (modri kot):Ema Kozin, Abel Pešut, Andrej Baković, Senad Gaši, Hrvoje Sep in Damir Beljo.- MMA del (modri kot):Gregor Kek (do 70 kg), Matej Plavec (do 88 kg), Lemi Krušič (do 61,5 kg), Marko Vardjan (do 77 kg), Marko Drmonjić (do 84 kg), Jakob Nedoh (do 93 kg), Ajda Ratajc (do 52 kg) in Bojan Kosednar "Želva" (do 77 kg).