Brave spektakel v Pulju: Pavlović pred domačimi gledalci proti Ruprehtu

Izmed šestih hrvaških borcev, ki se bodo borili v kultni puljski Areni, bo dogodek poleg ostalih rojakov še toliko bolj poseben za domačina Ronija Pavlovića , ki se bo pomeril s slovenskim borcem Nejcem Ruprehtom . Pavlović je do zdaj v svojo statistiko vpisal štiri zmage, ob tem pa ni zabeležil nobenega poraza. "Menim, da je puljska Arena za vsakega borca najatraktivnejša lokacija za nastop, zame še toliko bolj, ker bom nastopil pred domačo publiko," je pred nastopom v Areni Pula dejal Pavlović.

Mladi Hrvat, ki se trenutno bori v velterski kategoriji, ima, če bo šlo vse po načrtih, v prihodnosti namen nastopiti v profesionalnih borbah. V soboto mu bo nasproti stal slovenski nasprotnik Rupreht, ki je do zdaj v svojo statistiko vpisal poraz in zmago, zato bo hrvaški adut ob bučni podpori glasne publike favorit v tem dvoboju. "O svojem nasprotniku nimam kaj dosti informacij, o njem vem edino to, da se je boril v kikboksu in zdaj v MMA-ju. Kljub temu menim, da sem boljši nasprotnik in da bom v borbi to tudi dokazal ter odnesel zmago," je o svojem nasprotniku in možnostih za zmago spregovoril Pavlović.

Domačinu pri treniranju pomagajo tudi večja imena MMA-ja, kot sta na primer Luka Vrtačić in Ivan Vitasović. "To so vrhunski borci in zelo jih spoštujem, mislim, da mi veliko pomagajo v vseh pogledih napredovanja v borbah ter pri mojem nastopu oziroma odnosu z mediji. So mi v veliko pomoč pri vsem," je še povedal Pavlović.

Kako se bo domači adut izkazal pred domačo publiko, boste lahko 5. septembra preverili ob 19.30 v neposrednem prenosu na VOYO.