Pereira hitreje od pričakovanj opravil s Prochazko, Aspinall pa s Pavlovičem

Nov izjemno zanimiv borilni spektakel UFC 295 v kultnem Madison Square Gardnu v New Yorku sta zaznamovala omenjena dvoboja za naslov začasnega svetovnega prvaka v težki kategoriji med Britancem Tomom Aspinallom in Rusom Sergejem Pavlovičem ter naslov svetovnega prvaka v poltežki kategoriji med Brazilcem Alexom Pereiro in Čehom Jirijem Prochazko .

Mnogi poznavalci trenutnih razmerij moči v težki kategoriji so pričakovali, da bo ruski borec Pavlovič v prednosti pred sicer odličnim Aspinallom v boju za začasni šampionski pas, potem ko je postalo jasno, da prvotno načrtovanega (epskega) obračuna med Stipetom Miočićem in Jonom Jonesom ne bo. Še posebej zaradi hude poškodbe kolena, ki jo je utrpel Britanec pred dobrim letom dni, zaradi česar je potreboval veliko časa, da se je vrnil k pripravam na nove izzive.

Toda že uvodni trenutki prve runde so pokazali, da je Aspinall prispel v New York v odlični formi. Tridesetletni britanski borec je že takoj na začetku skušal vreči Pavloviča iz ravnotežja z močnim nožnim udarcem, a je ruski predstavnik hitro odgovoril z desnim kroše udarcem v obraz tekmeca. V teh trenutkih ni nič slutilo na ekspresno hiter konec borbe, ko je že sredi prve runde Aspinall z odlično odmerjenim desnim udarcem v zgornji predel glave Pavloviču močno zamajal tla. Ta je nato padel na tla in se ni več pobral.

Po več kot zasluženi zmagi – to je bila ob treh porazih Aspinallova 14. poklicna zmaga – je čustveni Britanec poudaril, da niti v sanjah ni pričakoval, da bi lahko po odpovedi dvoboja Miočić - Jones tako hitro dobil priložnost za borbo za naslov (začasnega) svetovnega prvaka v težki kategoriji. "To sta bila nora dva tedna in pol. Imam pomembno sporočilo za vse: če imate možnost storiti nekaj velikega, a se tega malce bojite, ne oklevajte in se soočite z izzivom. Vedno obstajajo možnosti, da se bo zgodilo nekaj lepega. Zadnja leta sem zelo trdo delal, garal, da sem sploh prišel do te možnosti. Pavlovič je ogromen možakar, zavedal sem se, da me čaka zahteven dvoboj, a uspelo mi je storiti nekaj velikega za nadaljnjo kariero," je po izjemno hitrem, precej hitrejšem zaključku borbe od prvotnih pričakovanj za naslov začasnega svetovnega prvaka v težki kategoriji dejal presrečni Aspinall.