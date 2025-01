Perkovič: Denarna vsota me niti ne motivira toliko, bolj šampionski pas

OGLAS

Po jubilejnem 10. borilnem spektaklu, na katerem je potekala sploh prva borba za naslov prvaka v zgodovini organizacije, bo Valhalla Fight Night to soboto v Hali Tivoli organizirala še dve borbi za naslov prvaka. V glavni borbi večera bo šampionski pas velterske kategorije prvič branil Jan Berus, prvaka pa bo dobila tudi lahka kategorija. Za naslov najboljšega borca do 70,3 kilograme v Sloveniji se bo pomerilo osem borcev, ki se bodo borili na klasičnem turnirju na izpadanje. To so Gaj Muršec, Alen Čufurović, Ibrahim Šabani, Niko Martan, Žan Boženk, Franco Jerković, Jaka Vujčič in Luka Perkovič.

"Meni je bilo takoj všeč, ker so mi všeč turnirji. Več borb v eni noči ... Se mi zdi, da bi moral vsak borec to enkrat poskusiti. Če ne zaradi drugega, zaradi nekdanje organizacije Pride, kjer so delali takšne turnirje," je svoje razmišljanje po tem, ko je izvedel za turnir, pojasnil Perkovič, ki je gostoval v zadnji epizodi Popkasta.

Valhalla Fight Night 11 si boste lahko v soboto ob 20.00 v živo ogledali na VOYO.

In kaj si je mislil, ko je dobil povabilo za udeležbo na turnirju? "Iskreno se mi ni tako mudilo iti v profesionalne vode, hotel sem si vzeti še malo časa, ampak če pride takšna priložnost, jo pač zagrabiš in greš poskusit. Denarna vsota me niti ne motivira toliko, bolj šampionski pas, ki bi ga rad imel na omari, da bi ga gledal."

Žreb je določil, da se bo Perkovič, ki je bil naš zadnji gost v Popkastu, že v prvi rundi pomeril z nekdanjim znancem iz judo blazin Žanom Boženkom. "V svoji viziji sem si ga želel v finalu. Ne vem čisto, zakaj, ampak preden je bil sploh opravljen žreb, ko sem si predstavljal, kako bi to potekalo, sem imel to vizijo, da bo to finale. Prišlo je tako, da bo to moja prva borba, kar sploh ni slabo, ker ga osebno vidim kot enega izmed boljših fantov in mislim, da bo težko preživel, če grem jaz 5 minut na vse ali nič. Če bi bila borba trikrat po pet minut, bi moral bolj taktizirati, kar je tudi moja prednost, ampak tukaj bo pač divje," je o svojem četrtfinalu povedal Perkovič, ki se na turnir pripravlja v ljubljanskih Seventeen gymu in T'n'T Gymu.

Poleg Perkoviča in Boženka so četrtfinalni pari še Muršec in Vujčič, Jerković in Šabani ter Martan in Čufurović. "Proti Vujčiču moram paziti na lego kocke, sploh po kakšnem površnem rušenju, Muršec ima hitre roke, Jerković ima hitre roke, Šabani je pretepač ... Bomo videli, vsak ima svoje pluse in minuse. Jaz mislim, da bo na razplet vplival tudi kanček športne sreče, ker gre za turnir. Mogoče se bo kdo poškodoval in bo moral iti čez bolečino, potem pa se bo videlo, kdo je pravi borec," je o potencialnih nasprotnikih povedal Perkovič, ki je pod okriljem Valhalle debitiral oktobra 2023, ko je po soglasni sodniški odločitvi premagal Patrika Biliča, nato je dobil dve borbi na svetovnem prvenstvu v MMA-ju na Tajskem in v zadnji borbi septembra lani v prvi rundi ustavil še Aneja Kolednika.

Osmerica omenjenih borcev se bo po pravilih profesionalnega MMA-ja najprej pomerila v štirih četrtfinalnih borbah. Vsaka borba bo trajala zgolj eno rundo, zmagovalec pa bo napredoval v polfinale. Tudi polfinalni borbi bosta trajali le po rundo, medtem ko bo veliki finale potekal v klasičnem formatu – tri runde po pet minut. Perkovič se bo v soboto lahko oprl na bogate izkušnje, ki jih je nabiral na številnih judo turnirjih in v zadnjem času tudi turnirjih v sambu.

Perkoviča tako kot ostale borce le še nekaj dni loči od težko pričakovanega dogodka, a do takrat mora opraviti še z najbolj neprijetnim opravilom – izgubo kilogramov. "Čaka me še nekaj treningov, v četrtek pa bo nastopil najbolj naporen dan, ker moram narediti dva treninga za izgubo kilogramov. Zjutraj malo krajši, saj nas čaka še novinarska konferenca, na kateri moram biti priseben, popoldne pa malo daljši. Bomo videli, kako bodo šli kilogrami dol, če bo treba, bom naredil še en kratek trening v petek pred uradnim tehtanjem, ampak upam, da mi ne bo treba," je z nasmeškom na obrazu povedal Perkovič, ki mu bodo v soboto na turnirju pomagali Sanel Ljutić, Gašper Sodnik, Elio Artič ter njegov mlajši brat Mark Perkovič.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Velterska kategorija: Jan Berus – Nikola Janković (borba za naslov prvaka) Finale turnirja lahke kategorije (borba za naslov prvaka) Peresna kategorija: Nezir Seferović – Luka Martinec Peresna kategorija: Staš Resnik – Erik Spirko Polfinale turnirja lahke kategorije 2 Polfinale turnirja lahke kategorije 1 Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Massimiliano Pedrini Lahka kategorija: Yevhen Honcharko – Turpal Asukhanov (alternativna borba turnirja) Lahka kategorija: Blaž Emeršič – Adrian Bektašević (alternativna borba turnirja) Lahka kategorija: Niko Martan – Alen Čufurović (četrtfinale turnirja) Lahka kategorija: Franco Jerković – Ibrahim Šabani (četrtfinale turnirja) Lahka kategorija: Luka Perkovič – Žan Boženk (četrtfinale turnirja) Lahka kategorija: Gaj Muršec – Jaka Vujčič (četrtfinale turnirja)