Trk z avtomobilom usoden za velikana boksa

V Virginiji je tako na veliko žalost privržencev boksa ugasnilo življenje enega največjih borcev vseh časov Pernella "Sweat Pea" Whitakerja . Kot poročajo tamkajšnji mediji, je bil za 55-letnika usoden trk z vozilom, telesne poškodbe pa so bile tako hude, da zanj ni bilo več pomoči. Whitaker se lahko pohvali s številni uspehi; med drugim je kot amaterski boksar leta 1984 osvojil zlato medaljo v lahki kategoriji na olimpijskih igrah v Los Angelesu, v isti kategoriji je dve leti prej osvojil srebro na svetovnem prvenstvu v Münchnu, na sam vrh pa se je povzpel tudi leta 1983, ko je bil najboljši na Panameriških igrah v Caracasu. Po olimpijskih igrah je istega leta prešel med profesionalne boksarje in v naslednjih 17 letih osvojil naslove svetovnega prvaka v štirih kategorijah (v lahki po različici IBF, v junior velterski po različici IBF, v velterski po različici WBC in v supervelterski po različici WBA).

Profesionalno kariero je zaključil leta 2001 z razmerjem zmag in porazov 40 : 4. Whitakerjeva hči Dominique je v posebni izjavi obvestila javnost o tragični smrti očeta: "Ljudem želim sporočiti, da smo izgubili pravo športno legendo in enega največjih boksarjev vseh časov. Ob tej priložnosti bi prosila vse, da spoštujete zasebnost naše družine v tako težkem trenutku." Od Pernella Whitakerja se je prek Instagrama poslovil še eden izjemen boksar, Floyd Mayweather jr., ki se je še dva dneva pred tragično smrtjo družil z omenjenim velikanom. "Počivaj v miru, šampion! Eden od največjih vseh časov," je kratko in jasno zapisal Mayweather jr.



Whitaker je bil znan po izjemni obrambni tehniki in odličnih nasprotnih udarcih, zaradi česar ga mnogi uvrščajo med največje boksarje vseh časov. Po upokojitvi se je leta 2005 vrnil v ring v vlogi trenerja borcev, kot so Dorin Spivey, Calvin Brock in Zab Judah.