Pesti bi kmalu 'zapele' že pred mikrofoni: Fury in Wilder zakuhala incident

Strasti pred spopadom Američana Deontaya Wilderja in Britanca Tysona Furyja so očitno že zdaj razgrete, čeprav se bosta razvpita boksarja v losangeleškem ringu pomerila šele na začetku decembra. Na novinarski konferenci v Londonu je namreč med izmenjevanjem žaljivk Wilder odrinil Furyja, a so se strasti hitro umirile.

Lastnik šampionskega pasu težke kategorije po verziji WBC Deontay Wilderse bo 1. decembra v Los Angelesu udaril z izzivalcem Tysonom Furyjem. Britanec lahko proti Američanu povsem oživi svojo kariero, ki se je zdela po zmagi nad Vladimirjem Kličkom in kasnejši zlorabi nedovoljenih poživil ter borbi z depresijo že povsem "mrtva". Wilder (levo) in Fury se v Londonu nista mogla zadržati. "Proti nikomur nisem izzivalec. Jaz sem linearni svetovni prvak težke kategorije. To pomeni, da sem najboljši med najboljšimi. Elitni šampion, zato se bosta udarila dva prvaka. Ne izzivam pa nič in nikogar. Spopadla se bosta prvak proti enakovrednemu prvaku,"se je v Londonu širokoustil Fury. Wilder: Pravim, da sem najhujši mož na planetu

"Dokazal bom, kaj bom storil temu idiotu. Sploščil bom obraz zanj. Ni problema. Sedem dni na teden in dvakrat ob nedeljah. Če bi se borila tridesetkrat, bi jaz tridesetkrat zmagal. Tako samozavesten sem, da bom premagal Deontaya Wilderja. Vrnil sem se boljši kot kdajkoli. Še nikoli nisem bil tako hiter, še nikoli nisem bil tako močen, še nikoli nisem bil tako eksploziven. Pripravljen sem." V nekem trenutku je prišlo tudi do prerivanja med obema borcema (več v zgornjem videu), potem ko je Fury izjavo Wilderja prekinil in vstal, nato pa so se, še preden bi poleteli prvi udarci, vmešali člani njunih ekip. "Tako veliko reči sem že povedal v tem športu. Jaz pravim, da sem najboljši, pravim, da najmočneje udarim," je dejal Wilder."Pravim, da sem najhujši mož na planetu in verjamem v vsako besedo, ki jo izrečem. Ko rečem, da bom nekoga nokavtiral, rečem tudi, kje bo ležal in kako bi lahko ležal, povem, kako se bo zgodilo," je dodal ameriški zvezdnik, ki bi ga tako kot Furyja v prihodnje lahko čakalo snidenje z nepremaganim Anthonyjem Joshuo.