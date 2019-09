Konec tedna bo v znamenju atraktivnih boksarskih dvobojev za naslov svetovnega prvaka, pesti bodo zapele tudi v Oktagonu. Udarila se bosta orjaka v srednji kategoriji Jack Hermansson in Jared Cannonier, boksarja Errol Spence, ki je prvak različice IBF, in nosilec pasu WBC Shawn Porter pa bosta v velterski kategoriji poskušala spisati zgodovino in združiti naslova.