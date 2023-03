Pet suverenih zmag in spektakularen nokavt

Tekmovanja v madžarski prestolnici so se udeležili borci iz šestih držav. Slovenske barve je prvi zastopal Domen Vidmar (Khun kao Ljubljana), ki je slavil v turnirju štirih borcev do 75 kilogramov. V prvi borbi je ugnal domačina, predvsem po zaslugi pritiska in dobre borbe v klinču, kjer je prevladoval z udarci s koleni in komolci. Nasprotnik, ki bi se moral z njim pomeriti v finalu je dvoboj zaradi poškodbe predal, zato je zmaga v turnirju pripadla Ljubljančanu.

Sebastjan Zupanc (Gladiator Črnomelj) je dominiral v mladinski konkurenci do 67 kilogramov, kjer je najprej premagal Slovaka Jakuba Prostreonta, v finalu pa še domačina Varga Zsomborja. Obakrat je slavil gladko, s soglasno sodniško odločitvijo 3:0.