Peterica slovenskih judoistov v Podgorico v boj za že 56. medaljo

Ekipa za letošnje EP je manjša od pričakovanj. V ženski konkurenci bodo nastopile Kaja Kajzer (do 63 kg), Kaja Schuster (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg). V moški pa David Štarkel (do 60 kg) in Nace Herkovič (do 81 kg).

V Podgorici bo slovenska judo reprezentanca lovila že 56. medaljo na evropskih članskih prvenstvih v judu. Prvo je že leta 1969 osvojil Stanko Topolčnik, ki je v belgijskem Ostendeju osvojil bronasto kolajno. 51 medalj pa so nato v času samostojne Slovenije osvojili Petra Nareks (pet bronastih in eno srebrno), Raša Sraka Vuković (eno zlato in srebrno in tri bronaste), Lucija Polavder (dve zlati, eno srebrno in pet bronastih), Urška Žolnir (zlata, srebrna in dve bronasti), Vlora Beđeti (ena bronasta), Anamari Velenšek (ena srebrna in tri bronaste), Tina Trstenjak (tri zlate, tri srebrne in ena bronasto), Maruša Štangar (bronasto), Klara Apotekar (bronasto), Andreja Leški (zlato in dve bronasti) Kaja Kajzer (dve srebrni), Anka Pogačnik (bronasto), Aljaž Sedej (bronasto), Rok Drakšič (zlato in pet bronastih) in Adrian Gomboc (zlato in srebrno), dvakrat pa je na ekipni tekmi bron osvojila ženska reprezentanca.

Slovenska judo reprezentanca, ki bo tekmovala na EP 2025

V odpravi za Podgorico je prva favoritinja za kolajno tekmovalka Apolona Metka Lobnik, ki je pretekli teden dopolnila 24 let. Marca si je v Tbilisiju priborila prvo zmago na grand slamu ter tretje mesto na veliki nagradi v Linzu.

Visoko meri tudi druga olimpijka iz Pariza v odpravi Kaja Kajzer. Ta je lani na prvenstvu stare celine v Zagrebu osvojila srebro, letos pa prešla v višjo kategorijo do 63 kg. A tudi med močnejšimi tekmovalkami že žanje prve uspehe, saj je marca zmagala v Linzu.

Kaja Kajzer

A tudi ostali se na pot odpravljajo z dobrimi popotnicami. David Štarkel in Nace Herkovič sta stopničke osvojila v začetku aprila v Dubrovniku. Kaja Schuster, lani bronasta na mladinskem svetovnem prvenstvu in tekmovalka za sparing na OI v Parizu, je v prvi članski sezoni prepričala s tretjim mestom v Linzu in na European Opnu v Črnučah.

Kaja Schuster na treningu z Andrejo Leški

Osip po olimpijski sezoni je velik. Med dolgoletnimi reprezentanti po igrah v Parizu manjkata Maruša Štangar in Anka Pogačnik, v Podgorici prav tako ne bo olimpijske prvakinje Andreje Leški. "Cilj v sezoni ostaja svetovno prvenstvo junija v Budimpešti," pravi tekmovalka z zlatim napisom na kimonu, ki si je vzela daljši poolimpijski premor.

Evropska prvakinja iz leta 2023 Andreja Leški se pripravlja na junijsko SP.

V moški konkurenci med standardnimi člani reprezentance ni Martina Hojaka in udeleženca lanskih olimpijskih iger v težki kategoriji Eneja Mariniča. Manjkajo pa tudi nekateri obetavni mladi tekmovalci, ki so si za cilj postavili olimpijski nastop v Los Angelesu 2028. Na prvem mestu je to varovanka Marjana Fabjana Nika Tomc, letos srebrna na odprtem evropskem pokalu v Ljubljani in srebrna na veliki nagradi v Linzu. "Vsekakor je bila na spisku za EP, a je njen trener Marjan Fabjan ocenil, da je za nastop na EP še premlada. Vsekakor gre za trenerja z izjemnim znanjem in uspehi ter ne gre dvomiti, da se je tako odločil z razlogom," pojasnjuje Brod.

Nika Tomc je mladi up slovenskega juda.

Ob mladih in posameznih standardnih reprezentantih, ki se bodo vrnili na tatamije, je slika za Los Angeles bistveno širša, kot to kaže odprava za Podgorico. Posebno mesto v tej zgodbi pripada tudi Mihaelu Žganku, ki se je po osmih letih iz Turčije vrnil v Slovenijo in ima z olimpijskimi igrami še neporavnan račun. "Trenutno treniram v Slovenj Gradcu, kjer sem prevzel tudi vlogo trenerja. Ali bom spet oblekel kimono s slovenskim grbom, pa se bom odločil prihodnje leto," pravi svetovni podprvak iz leta 2017 in evropski prvak 2019, slednje že v kimonu s turškim grbom.