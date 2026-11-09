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Petkratni olimpijski prvak v boj za predsednika Francije

Pariz, 09. 11. 2026 13.30 pred 21 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.M. STA
Teddy Riner

Petkratni olimpijski prvak v judu je v napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral na predsedniških volitvah v Franciji. "Ime mi je Teddy Riner in iz oči v oči vam želim povedati, da bom kandidiral na predsedniških volitvah leta 2027," so besede, s katerimi je 37-letnik presenetil javnost na družbenih omrežjih.

Teddy Riner je eden izmed najbolj prepoznavnih francoskih športnikov. Za domovino je osvojil pet zlatih olimpijskih medalj v judu. V odprti kategoriji nad 100 kg je bil najboljši na olimpijskih igrah leta 2012, 2016 in 2024, zlati medalji pa je osvojil tudi z mešano ekipno reprezentanco na igrah leta 2020 in 2024. Leta 2008 in na koronskih igrah 2021 v Tokiu je bil bronast. Poleg tega ima v svoji zbirki kar 11 naslovov svetovnega prvaka.

Teddy Riner
Teddy Riner
FOTO: AP

37-letnik je v preteklosti javno izrazil veliko zaskrbljenost zaradi "vzpona skrajne desnice" v Franciji. V predsedniško tekmo vstopa v času, ko v javnomnenjskih raziskavah vodi prav kandidatka desnice Marine Le Pen, ki se želi prihodnje leto potegovati za nasledstvo predsednika Emmanuela Macrona iz politične sredine.

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Riner ni prvi francoski vrhunski judoist, ki se je podal v politiko. David Douillet, olimpijski prvak v odprti kategoriji 1996 in 2000, je bil leta 2009 izvoljen v francoski parlament, kasneje pa je slabo leto opravljal funkcijo ministra za šport.

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judo Teddy Riner francija predsedniške volitve

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KOMENTARJI3

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periot22
09. 11. 2026 13.49
Francoz
Odgovori
+1
1 0
misterbin
09. 11. 2026 13.52
periot22........ Z Francoskim pasošem
Odgovori
0 0
nelevnedesen
09. 11. 2026 13.46
Po zda in vrliki britaniji je naslednja francija. Protesti so bili z namenom
Odgovori
+1
1 0
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