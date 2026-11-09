Petkratni olimpijski prvak v boj za predsednika Francije

Teddy Riner je eden izmed najbolj prepoznavnih francoskih športnikov. Za domovino je osvojil pet zlatih olimpijskih medalj v judu. V odprti kategoriji nad 100 kg je bil najboljši na olimpijskih igrah leta 2012, 2016 in 2024, zlati medalji pa je osvojil tudi z mešano ekipno reprezentanco na igrah leta 2020 in 2024. Leta 2008 in na koronskih igrah 2021 v Tokiu je bil bronast. Poleg tega ima v svoji zbirki kar 11 naslovov svetovnega prvaka.

Teddy Riner FOTO: AP

37-letnik je v preteklosti javno izrazil veliko zaskrbljenost zaradi "vzpona skrajne desnice" v Franciji. V predsedniško tekmo vstopa v času, ko v javnomnenjskih raziskavah vodi prav kandidatka desnice Marine Le Pen, ki se želi prihodnje leto potegovati za nasledstvo predsednika Emmanuela Macrona iz politične sredine.

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