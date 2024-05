Petrič v prvem krogu boljši od Škota Kerra

OGLAS

Nejc Petrič

Sodniki so soglasno borbo odločili v korist Nejca Petriča, lani srebrnega na EP do 22 let v Budvi. Vse tri runde so pripadle slovenskemu borcu, ki se je tako uvrstil v drugi krog oziroma četrtfinale. Za preboj med najboljše štiri se bo Petrič 24. aprila pomeril proti Armencu Araratu Harutjunjanu, ki je ugnal Poljaka Mateusza Grejberja.

"Nejc je po točkah dobil vse tri borbe, tekmecu pa so zaradi nedovoljenih udarcev z glavo nekaj točk celo odvzeli. Zmago je potrdil v tretji rundi, ko je tekmeca poslal na tla. Armenec je premagljiv, kar je Nejc pred tedni dokazal na tekmovanju Beogradski pobednik, kjer je zmagal," je potrdil njegov trener Andraž Ciuha. "Dvoboj je bil težak, saj je bil višje od mene in tako kot vsi z angleškim stilom iskal dvoboj na razdalji. Meni bolj ustreza borba od blizu in potreboval sem kar nekaj časa, da sem mu vsilil svoj slog boksa. Izšlo se je v vseh treh rundah, v tretji pa tudi enkrat 'buf' na brado," je po tekmi povedal Petrič.

Nejc Petrič

Za naslednjo borbo pa je dodal: "Tukaj so premagljivi vsi, po drugi strani pa vsi nevarni, saj slabih boksarjev na prvenstvu ni in odločajo nianse. Prepričan sem, da Armenca lahko premagam, tudi on pa ima pred očmi verjetno kolajno. Premagal sem ga že in vem, da bom moral boksati zelo pametno."