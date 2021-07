Petrič v vrhu svetovne boksarske zveze AIBA

"Predsednik AIBE (Umar Kremljov, op. p.) je zelo naklonjen nacionalnim zvezam, sam pravi, da te niso tiste, ki morajo financirati svetovno zvezo. On razmišlja obratno, da mora AIBA sofinancirati in pomagati nacionalnim boksarskim zvezam. Pomembno jim je pomagati po finančni plati ter jih vzpodbuditi, da se razvijajo, povezujejo in sodelujejo z AIBO v organizaciji tekem. Vse to bo pripomoglo k pozicioniranju boksa v njihovih državah. AIBA ponuja zvezam, ki imajo konkretne projekte, tudi finančna sredstva za nabavo opreme, ringov ali druge splošno potrebne opreme. Vsako leto bo AIBA razdelila dva milijona dolarjev (1,7 milijona evra) med svoje nacionalne članice, vsaka izmed petih svetovnih boksarskih konfederacij bo prejela pol milijona dolarjev (420.000 evrov)," je v intervjuju za ekipo24.si povedal Marko Petrič, sicer nekdanji član judo kluba Olimpija.

Po končani karieri je Petrič dolgo časa deloval v svetu antidopinga. "Boj proti dopingu je res zelo fascinantna in kompleksna panoga, ki je marsikateremu športniku in laiku povsem nepoznana. Res pa je tudi, da je zelo hitro razvijajoča se panoga. Zaradi narave službe sem bil veliko na poti in delal sem v vseh športih. Zadnji dve leti in pol sem delal v organizaciji ITA (International Testing Agency), kjer sem bil, med drugim, zadolžen za oblikovanje in izvajanje antidoping programov v borilnih športih," je razložil za omenjeni slovenski medij. "Mi delamo v korist boksa in posledično tudi nacionalnih zvez in naj nas uporabijo za svoje izzive. Nismo tukaj, da diktiramo, kaj je potrebno, temveč, da jih poslušamo in skupaj zapeljemo prave projekte do realizacije. Cilji so, da se boks razvije tudi v specifičnih okoljih kot so Kenija, Nigerija..., kjer je tudi toliko več dela. V državah, kjer je boks razvit, je vsekakor potrebno dvigniti popularnost in medijsko prisotnost na nivo, ki je bil že prej v smislu olimpijskega boksa ali pa bi lahko to postal. Ko bo s strani Moka upravljanje zveze ponovno vrnjeno Aibi, bo narejen velik korak naprej. Sam si želim, da bo to po olimpijskih igrah v Tokiu in zatem lahko svetovno zvezo ponovno postavimo na najvišji organizacijski nivo. Žal je AIBA padla v ugledu in popularnosti ter tudi v strukturi in organizaciji," je svoje zadolžitve pri AIBI še opisal Petrič.